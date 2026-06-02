Вона заслужила всі ці перемоги та титули: Світоліна поділилася емоціями після поразки від Костюк

Українська тенісистка Еліна Світоліна (7) підбила підсумки свого виступу на Ролан Гаррос після поразки від Марти Костюк (15) та оцінила прогрес своєї суперниці.

Її слова наводить Великий теніс України.

Вона зізналася, що задоволена своїм "ґрунтовим сезоном".

"Це були справді чудові кілька тижнів, і я пишаюся всіма зусиллями та роботою, яку виконала. Мені вдалося показати хороший рівень гри".

Також вона висловила захоплення Мартою Костюк.

"Вона демонструє справді дуже високий рівень тенісу. Вона заслужила всі ці перемоги та титули, які здобула цього сезону. Коли ти так багато виграєш, цілком природно отримувати величезну впевненість у собі та грати більш розкуто", – сказала вона.

Тенісистка поділилася емоціями через чергові жахливі атаки по Україні.

"Я лягла спати досить рано, тому що мені потрібно було рано приїхати сюди на розминку. Про все дізналася вже вранці. У мене є друзі, які перебувають в Україні, і вони розповіли мені про те, що сталося. Звісно, це дуже сумно і дуже важко. Минулої ночі загинули люди. Дуже боляче усвідомлювати, що всі ми змушені щодня жити з цим тягарем, болем і страхом, не знаючи, що принесе наступний день нашим родинам, друзям і Україні загалом. Такі масштабні атаки дуже важкі для всіх, хто живе в Україні, і для всіх українців".

Спортсменка розповіла про плани на найближчий час і чи прийде підтримати Марту Костюк у наступному матчі.

"Мені потрібно повертатися до доньки. Через успішні виступи я не бачила її протягом останніх кількох місяців. Тож зараз я маю повернутися до неї. Після цього потрібно буде готуватися до трав'яного сезону. Але я обов'язково дивитимуся матч і, безумовно, вболіватиму за Марту. Сподіваюся, їй вдасться виграти титул. Думаю, це буде величезна подія для України".

Окрім цього Еліна прокоментувала повернення Серени Вільямс.

"Це абсолютно унікальна ситуація. Вона така сама, як Роджер (Федерер – прим). Може не грати рік або навіть більше, а потім повернутися і демонструвати неймовірний теніс. Це просто щось інше, інший рівень величі (GOAT). Тому я справді з нетерпінням чекаю її повернення. Це чудова історія і велике натхнення для мам у всьому світі", – підсумувала Еліна.

