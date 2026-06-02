Рекорди та досягнення Костюк і Світоліної після чвертьфіналу Ролан Гаррос

Марта Костюк обіграла Еліну Світоліну в першому українському чвертьфіналі Ролан Гаррос. Тенісистки встановили цим поєдинком низку цікавих досягнень та рекордів.

Статистичні дані наводить портал OptaAce.

Світоліна має найбільшу кількість чвертьфіналів одного турніру Grand Slam без подальшого виходу в півфінал. Це вже її шоста поразка у чвертьфіналах Ролан Гаррос. По п'ять мають чешка Хелена Сукова на Вімблдоні та іспанець Томмі Робредо у Парижі.

Костюк стала першою в історії українкою, яка пробилася до півфіналу Ролан Гаррос. Серед чоловіків таке досягнення підкорювалося Андрію Медведєву в 1993 та 1999 роках. В останньому випадку Медведєв став фіналістом змагань.

Марта вийшла у свій третій півфінал турнірів WTA на грунті за один сезон після Руана та Мадрида, де вона здобувала титули. За всю попередню кар'єру вона мала лише два грунтові півфінали (Стамбул-2021, Штутгарт-2024).

Нагадаємо, що суперницею Костюк по півфіналу Ролан Гаррос стане росіянка Мірра Андрєєва.