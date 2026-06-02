Віландер: Костюк трохи краща за Світоліну

Олег Дідух — 2 червня 2026, 18:36
Легенда світового тенісу та експерт телеканалу Eurosport Матс Віландер поділився своєю думкою щодо українського протистояння між Мартою Костюк і Еліною Світоліною у чвертьфіналі Ролан Гаррос-2026.

"Світоліна трохи знизила рівень свого тиску, і Костюк стала грати агресивніше, але, очевидно, саме Еліна дозволила Марті перейти в наступ. Ми бачили, як Костюк виходила до сітки після кількох божевільних ударів, але в цьому й була суть – відтіснити Світоліну подалі від лінії.

Гадаю, для Костюк було корисно, що вона легко програла другий сет. Я думаю, що цей матч був би зовсім іншим, якби рахунок був 7:5 або навіть 6:4, але при 6:2 у неї не було шансів. Але Костюк, на мій погляд, трохи краща. У неї ширший арсенал ударів, вона трохи краще подає. Можливо, вона не так добре рухається, але в першому сеті вона зробила кілька різаних ударів з бекхенду", – заявив легендарний швед.

У вівторок, 2 червня, Костюк у 1/4 фіналу Ролан Гаррос обіграла Світоліну 6:3, 2:6, 6:2 та вийшла до свого першого півфіналу на турнірах Grand Slam, де зіграє проти "нейтральної" Мірри Андрєєвої.

Нагадаємо, в Україні дивитися Ролан Гаррос-2026 можна на Eurosport і HBO Max.

