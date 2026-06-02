Костюк: Я тут, щоб представляти Україну й отримувати задоволення від того, що роблю

Марта Костюк після перемоги над Еліною Світоліною і виходу у півфінал Ролан Гаррос провела пресконференцію, під час якої поділилася емоціями від свого найкращого досягнення на турнірах Grand Slam та окреслила свою місію в тенісі.

Слова тенісистки наводить Великий теніс України.

"Безумовно, в мене зараз чудові відчуття. Очевидно, я не думаю про серію перемог, як і кажу щодня. Нічого не змінилося. Я дуже щаслива бути в півфіналі й з нетерпінням чекаю наступного матчу. Дуже рада тому, що змогла знайти свою гру в третьому сеті й фактично взяти матч під свій контроль. На такій стадії турніру просто пройти далі неможливо – потрібно виграти матч. Ніхто не подарує тобі перемогу. Саме цим я пишаюся найбільше", – сказала Костюк.

Марта заявила, що рада представляти Україну на Ролан Гаррос і отримує задоволення від своєї роботи.

"Я дуже рада представляти Україну, особливо після сьогоднішнього матчу. З огляду на все, що відбувається, для мене вже велике благословення бути тут. Я не думаю про перемогу. Це не найважливіше для мене. Я тут, щоб представляти Україну й отримувати задоволення від того, що роблю".

Нагадаємо, що суперницею Костюк у півфіналі Ролан Гаррос стане росіянка Мірра Андрєєва. Матч відбудеться 4 червня, час його початку визначиться пізніше.