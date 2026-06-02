Легенда тенісу: Сміливість – вроджена риса Костюк

4-разовий чемпіон турнірів Grand Slam і експерт телеканалу Eurosport Джим Кур'є вважає, що сміливість була ключовим фактором, який дозволив Марті Костюк обіграти Еліну Світоліну в чвертьфіналі Ролан Гаррос-2026.

"Я вважаю, що сміливість – це скоріше вроджена риса Костюк. На мою думку, вона від природи налаштована агресивніше, ніж Світоліна, яка після народження дитини повернулася на корт і стала грати агресивніше. Але все ж, коли справа доходить до вирішального моменту, тигру важко змінити свої звички. Світоліна трохи впевненіше приймає м'яч і реагує на нього. А Костюк, на мою думку, від природи більше прагне шукати можливості, вичікувати слабких місць і потім атакувати, і вона спокійно ставиться до того, що промахується частіше, ніж Світоліна", – заявив Кур'є.

У вівторок, 2 червня, Костюк у 1/4 фіналу Ролан Гаррос обіграла Світоліну 6:3, 2:6, 6:2 та вийшла до свого першого півфіналу на турнірах Grand Slam, де зіграє проти "нейтральної" Мірри Андрєєвої.

