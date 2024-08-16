Світоліна у двох сетах програла Сабаленко та покинула Cincinnati Open

Українська тенісистка Еліна Світоліна (30) поступилася білорусці Аріні Сабаленко в третьому колі хардового турніру WTA 1000 у Цинциннаті (США).

Поєдинок тривав 1 години 18 хвилину та завершився з рахунком 7:5, 6:2. Світоліна виконала 5 подач навиліт, допустилася 4 подвійних помилок та реалізувала 1 з 5 брейкпойнтів.

Українка поступалася 5:3 за геймами в першому сеті, однак зуміла забрати два розіграші поспіль після чого все ж програла свою подачу і віддала сет. У другій частині гри Еліна забрала дві свої подачі після чого не змогла зачепитися за жоден з геймів.

Для Світоліної та Сабаленко це була п'ята зустріч. Українка виграла лише один з п'яти матчів, сталося це у вересні 2020 року у Страсбурзі.

Cincinnati Open — WTA 1000 Цинциннаті, США, Хард Призовий фонд — $3,211,715 Третє коло, 16 серпня

Аріна Сабаленко — Еліна Світоліна 7:5, 6:2

Напередодні чоловік Світоліної Гаель Монфіс сенсаційно переміг Карлоса Алькараса, який наразі очолює рейтинг ATP.

Раніше інша українська тенісистка Марта Костюк поступилася першій ракетці світу Ізі Швьонтек у третьому колі турніру, Даяна Ястремська програла чешці Кароліні Муховій на старті змагань, а Ангеліна Калініна — Каролін Возняцкі.