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Світоліна у двох сетах програла Сабаленко та покинула Cincinnati Open

Станіслав Лисак — 16 серпня, 23:43
Світоліна у двох сетах програла Сабаленко та покинула Cincinnati Open
Getty Images

Українська тенісистка Еліна Світоліна (30) поступилася білорусці Аріні Сабаленко в третьому колі хардового турніру WTA 1000 у Цинциннаті (США).

Поєдинок тривав 1 години 18 хвилину та завершився з рахунком 7:5, 6:2. Світоліна виконала 5 подач навиліт, допустилася 4 подвійних помилок та реалізувала 1 з 5 брейкпойнтів.

Українка поступалася 5:3 за геймами в першому сеті, однак зуміла забрати два розіграші поспіль після чого все ж програла свою подачу і віддала сет. У другій частині гри Еліна забрала дві свої подачі після чого не змогла зачепитися за жоден з геймів.

Для Світоліної та Сабаленко це була п'ята зустріч. Українка виграла лише один з п'яти матчів, сталося це у вересні 2020 року у Страсбурзі.

Cincinnati Open — WTA 1000
Цинциннаті, США, Хард
Призовий фонд — $3,211,715
Третє коло, 16 серпня

Аріна Сабаленко — Еліна Світоліна 7:5, 6:2

Напередодні чоловік Світоліної Гаель Монфіс сенсаційно переміг Карлоса Алькараса, який наразі очолює рейтинг ATP.

Раніше інша українська тенісистка Марта Костюк поступилася першій ракетці світу Ізі Швьонтек у третьому колі турніру, Даяна Ястремська програла чешці Кароліні Муховій на старті змагань, а Ангеліна Калініна — Каролін Возняцкі.

WTA Аріна Сабаленко Еліна Світоліна Cincinnati Open

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