Світоліна поступилась третій ракетці світу на US Open-2024

Українська тенісистка Еліна Світоліна (28) поступилась американці Коко Гофф (3) у третьому колі US Open-2024.

Матч тривав 2 години 4 хвилин та завершився з рахунком 3:6, 6:3, 6:3. Світоліна двічі подала навиліт, допустила 7 подвійних помилок та використала 2 з 7 брейк-пойнтів.

Це була третя зустріч тенісисток. Наразі рахунок 2:1 на користь Гофф.

US Open — Grand Slam

Нью-Йорк, США

Хард

Призовий фонд — $75,000,000

Третє коло, 30 серпня

Коко Гофф (США) — Еліна Світоліна (Україна) 3:6, 6:3, 6:3

Нагадаємо, на старті турніру Світоліна перемогла аргентинку Марію Карле, а у другому колі розгромила землячку Ангеліну Калініну.

Зазначимо, що найкращим результатом Еліни на Відкритому чемпіонаті США є вихід у півфінал, якого вона досягала у 2019 році. Тоді, у битві за фінал, тенісистка поступилася американці Серені Вільямс.

Наразі в одиночному розряді залишилась лише одна українка — Марта Костюк, яка свій поєдинок зіграє проти Емми Наваро.