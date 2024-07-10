Світоліна поступилася Рибакіній у чвертьфіналі Вімблдона
Українська тенісистка Еліна Світоліна (21) зазнала поразки від представниці Казахстану Єлєни Рибакіної (4) у чвертьфіналі Вімблдона-2024.
Матч тривав 1 годину і завершився з рахунком 3:6, 2:6.
Перший сет українка розпочала якйнайкраще – виграла гейм на подачі суперниці й повела в рахунку. Однак захистити брейк Світоліна не змогла, віддавши свою подачу.
У 8-му геймі представниця Казахстану все ж зуміла забрати подачу українки, а в наступному – завершити партію на свою користь.
Слід зазначити, Світоліна у першому сеті подавала непогано, проте відчутно гірше за попередню гру – 67 відсотків влучання першої, 59 – реалізація.
Друга партія розпочалася зі втраченої українкою подачі, що й вирішило долю сету та матчу. Казахстанка впевнено реалізовувала гейми на подачі та зробила ще один брейк, попри хорошу подачу українки.
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