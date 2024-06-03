Світоліна поступилася Рибакіній та вилетіла з Ролан Гаррос

Перша ракетка України Еліна Світоліна поступилася Єлєні Рибакіній (4) у четвертому колі Ролан Гаррос.

Матч тривав 1 годину 11 хвилин і завершився з рахунком 4:6, 3:6.

Тенісистки зробили по дві подачі навиліт. Світоліна припустилася двох подвійних помилок, а Рибакіна — однієї. Окрім того, на рахунку суперниці значно більше віннерів — 26 проти 12 у Світоліної.

У другому сеті Еліна вселила надію на камбек, забравши подачу суперниці під нуль, але в наступному геймі програла свою подачу і вже не змогла повернутися у гру.

Roland Garros — Grand Slam

Париж, Франція

Ґрунт

Призовий фонд — $24,961,000

Четверте коло, 3 червня

Олена Рибакіна (Казахстан) — Еліна Світоліна (Україна) 6:4, 6:3

Еліна не змогла повторити своє минулорічне досягнення, коли вийшла до чвертьфіналу Ролан Гаррос. То був перший і поки що найкращий результат 29-річної на турнірах Grand Slam після народження доньки.

Нагадаємо, всі інші українки також вилетіли з одиночного жіночого розряду Ролан Гаррос. У парному розряді боротьбу продовжують сестри Кіченок і Марта Костюк.