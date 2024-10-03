Стародубцева зіграє проти 6-ї ракетки світу Гофф у чвертьфіналі турніру в Пекіні
Українська тенісистка Юлія Стародубцева (115) зіграє проти шостої ракетки світу Коко Гофф у чвертьфіналі хардового турніру WTA 1000 у Пекіні, Китай.
Матч українки та американки буде зіграний третім запуском на центральному корті Capital Group Diamond після матчу Чжан Шуай (Китай) – Паула Бадоса (Іспанія).
Змагальний день розпочнеться о 8:00 за київським часом, поєдинок за участю українки стартує не раніше 13:00.
Уродженка Каховки вперше грає в основній сітці турніру категорії WTA 1000. Вона пробилась в основу тисячника через кваліфікацію.
Юлія Стародубцева (Україна) – Коко Гофф (США)
Нагадаємо, на шляху до чвертьфіналу українка спочатку здобула перемогу над представницею Південної Кореї Су Чжен Чан у фіналі кваліфікації, у першому колі тріумфувала над представницею Німеччини Лаурою Зігемунд, у другому колі обіграла чешку Катеріну Сінякову.
Третє коло також було переможним для Стародубцевої, вона впевнено перемогла представницю Вірменії Еліну Аванесян, а в четвертому колі здолала "нейтральну" спортсменку з Росії Анну Калінскую.
Ці перемоги гарантували 24-річній українці вперше за кар'єру увійти до сотні рейтингу WTA.