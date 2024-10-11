Стародубцева розповіла, що грала на "тисячниках" із травмою

Українська тенісистка Юлія Стародубцева розповіла, що мала травму під час виступів на турнірах WTA 1000 в Пекіні та Ухані.

Її слова передає Sport.ua.

"У Пекіні, коли грала з Аванесян, я потягла праву ногу. Ліва нога тоді вже пройшла. Потягла праву і ставало все гірше і гірше. Я не встигла. Коли грала з Коко Гофф, то наприкінці другого сету я відчула біль, який був гострішим.

Читайте також : Стародубцева продовжила свою феєрію на тисячнику в Пекіні, розгромивши ексросіянку

Я випила знеболювальне, але, я так розумію, воно не сильно подіяло. У мене все одно боліла нога. І потім, наступного дня, мені довелося мандрувати в Ухань. Думала, що трохи відпочину, нога пройде, а якби не пройшла, то збиралася зніматися.

Читайте також : Стародубцева дала бій, але програла Гофф у чвертьфіналі турніру в Пекіні

Я просила в організаторів Уханя wild card в основу, але оскільки я ледве потрапила до кваліфікації, вони не могли мені дати. Тому я ще сяк-так зіграла із Зігемунд, але там було три сети й це не допомогло моїй нозі. Я втомилася і ментально, і фізично. Думаю, це далося взнаки на результаті наступного матчу", – сказала Стародубцева.

Читайте також : Стародубцева зазнала поразки у фіналі кваліфікації турніру в Ухані

Зазначимо, що завдяки цим результатам, 24-річна уродженка Каховки змогла вперше за кар'єру дебютувати у сотні рейтингу WTA. За цим показником вона стала 20-ю представницею України за всю історію.