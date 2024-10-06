Стародубцева зазнала поразки у фіналі кваліфікації турніру в Ухані

Українка Юлія Стародубцева (115) поступилась представниці Угорщини Анні Бондар (90) у фіналі кваліфікації турніру WTA 1000 у китайському Ухані.

Матч тривав 2 години і завершився з рахунком 7:6 (4), 6:4. У Стародубцевої 1 подача навиліт (3 ейси у суперниці), вона не допустилась жодної подвійної помилки (3 у Бондар) та використала 4 з 8 брейкпойнтів (5 з 9 в опонентки).

WTA 1000 – Wuhan Open

Ухань, Китай, Хард.

Призовий фонд – $3,221,715

Кваліфікація, фінал, 6 жовтня

Анна Бондар (Угорщина) – Юлія Стародубцева (Україна) 7:6 (4), 6:4

Зазначимо, що напередодні 24-річна уродженка Каховки вперше зіграла в основній сітці турніру категорії WTA 1000. Вона пробилась в основу тисячника в Пекіні через кваліфікацію та пройшла до чвертьфіналу, де поступилась шостій ракетці світу Коко Гофф.

Цей результат дозволив Стародубцевій вперше за кар'єру увійти до сотні рейтингу WTA.

Нагадаємо, раніше інша українка, Леся Цуренко, змогла пробитися в основну сітку тисячника в Ухані. У фіналі кваліфікації вона здолала "нейтральну" тенісистку з російським паспортом Еріку Андрєєву.