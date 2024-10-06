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Стародубцева зазнала поразки у фіналі кваліфікації турніру в Ухані

Андрій Яросименко — 6 жовтня, 10:48
Стародубцева зазнала поразки у фіналі кваліфікації турніру в Ухані
WTA

Українка Юлія Стародубцева (115) поступилась представниці Угорщини Анні Бондар (90) у фіналі кваліфікації турніру WTA 1000 у китайському Ухані.

Матч тривав 2 години і завершився з рахунком 7:6 (4), 6:4. У Стародубцевої 1 подача навиліт (3 ейси у суперниці), вона не допустилась жодної подвійної помилки (3 у Бондар) та використала 4 з 8 брейкпойнтів (5 з 9 в опонентки).

WTA 1000 – Wuhan Open
Ухань, Китай, Хард.
Призовий фонд – $3,221,715
Кваліфікація, фінал, 6 жовтня

Анна Бондар (Угорщина) – Юлія Стародубцева (Україна) 7:6 (4), 6:4

Зазначимо, що напередодні 24-річна уродженка Каховки вперше зіграла в основній сітці турніру категорії WTA 1000. Вона пробилась в основу тисячника в Пекіні через кваліфікацію та пройшла до чвертьфіналу, де поступилась шостій ракетці світу Коко Гофф.

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Цей результат дозволив Стародубцевій вперше за кар'єру увійти до сотні рейтингу WTA.

Нагадаємо, раніше інша українка, Леся Цуренко, змогла пробитися в основну сітку тисячника в Ухані. У фіналі кваліфікації вона здолала "нейтральну" тенісистку з російським паспортом Еріку Андрєєву.

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Wuhan Open

Цуренко пробилася в основну сітку турніру в Ухані, здолавши росіянку
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