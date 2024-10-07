Рейтинг WTA: Стародубцева дебютувала в першій сотні, Костюк піднялась на одну позицію

Сьогодні, 07 жовтня, жіноча тенісна асоціація (WTA) оприлюднила оновлений рейтинг гравчинь.

Марта Костюк піднялась на одну позицію і залишилася першою ракеткою України. Юлія Стародубцева дебютувала в першій сотні, онововши особистий рекорд. Еліна Світоліна піднялася в рейтингу. Ангеліна Калініна, Даяна Ястремська та Леся Цуренко трохи опустилися.

Першою ракеткою світу залишається полька Іга Швьонтек. Вона починає 124-й тиждень у цьому статусі. У топ-10 відбулися мінімальні зміни.

Рейтинг WTA

1. Іга Швьонтек (Польща) – 9785 очок

2. Аріна Сабалєнка (-) – 8716

3. Джесіка Пегула (США) – 5945

4 (6). Коко Гофф (США) – 5593

5 (4). Олена Рибакіна (Казахстан) – 5481

6 (5). Жасмін Паоліні (Італія) – 5293

7. Чжен Ціньвень (Китай) – 4300

8. Емма Наварро (США) – 3698

9. Даніель Коллінз (США) – 3177

10. Барбора Крейчикова (Чехія) – 3161

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17 (18). Марта Костюк — 2383

24 (27). Еліна Світоліна — 1942

36 (35). Даяна Ястремська — 1612

49 (48). Ангеліна Калініна — 1076

79 (115). Юлія Стародубцева — 853

96 (88). Леся Цуренко — 739

123 (124). Дар’я Снігур — 603

200 (174). Катаріна Завацька — 361