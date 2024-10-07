Рейтинг WTA: Стародубцева дебютувала в першій сотні, Костюк піднялась на одну позицію
Сьогодні, 07 жовтня, жіноча тенісна асоціація (WTA) оприлюднила оновлений рейтинг гравчинь.
Марта Костюк піднялась на одну позицію і залишилася першою ракеткою України. Юлія Стародубцева дебютувала в першій сотні, онововши особистий рекорд. Еліна Світоліна піднялася в рейтингу. Ангеліна Калініна, Даяна Ястремська та Леся Цуренко трохи опустилися.
Першою ракеткою світу залишається полька Іга Швьонтек. Вона починає 124-й тиждень у цьому статусі. У топ-10 відбулися мінімальні зміни.
Рейтинг WTA
1. Іга Швьонтек (Польща) – 9785 очок
2. Аріна Сабалєнка (-) – 8716
3. Джесіка Пегула (США) – 5945
4 (6). Коко Гофф (США) – 5593
5 (4). Олена Рибакіна (Казахстан) – 5481
6 (5). Жасмін Паоліні (Італія) – 5293
7. Чжен Ціньвень (Китай) – 4300
8. Емма Наварро (США) – 3698
9. Даніель Коллінз (США) – 3177
10. Барбора Крейчикова (Чехія) – 3161
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17 (18). Марта Костюк — 2383
24 (27). Еліна Світоліна — 1942
36 (35). Даяна Ястремська — 1612
49 (48). Ангеліна Калініна — 1076
79 (115). Юлія Стародубцева — 853
96 (88). Леся Цуренко — 739
123 (124). Дар’я Снігур — 603
200 (174). Катаріна Завацька — 361