Стародубцева стала двадцятою українкою у першій сотні світового рейтингу

Українка Юлія Стародубцева стала двадцятою представницею України, яка дебютувала в Топ-100 рейтингу WTA.

Про це повідомляє портал "Великий теніс України".

У 24 роки та 7 місяців Юлія Стародубцева стала найстаршою українською тенісисткою, яка дебютувала в першій сотні світової кваліфікації. Наймолодшою українською дебютанткою першої сотні залишається Вікторія Кутузова, яка вперше потрапила в топ-100 у 17 років і 3 місяці.

Усі українські тенісистки, які входили до топ-100 рейтингу WTA:

1. Наталія Медведєва (дебют 06.11.1989)

2. Ольга Лугіна (дебют 20.04.1998)

3. Олена Татаркова (дебют 08.06.1998)

4. Тетяна Перебийніс (дебют 12.05.2003)

5. Юлія Вакуленко (дебют 16.06.2003)

6. Юліана Федак (дебют 16.08.2004)

7. Альона Бондаренко (дебют 14.02.2005)

8. Вікторія Кутузова (дебют 21.11.2005)

9. Ольга Савчук (дебют 20.02.2006)

10. Юлія Бейгельзімер (дебют 31.07.2006)

11. Катерина Володько (Бондаренко) (дебют 07.08.2006)

12. Марія Коритцева (дебют 28.01.2008)

13. Леся Цуренко (дебют 28.05.2012)

14. Еліна Світоліна (дебют 18.02.2013)

15. Надія Кіченок (дебют 06.01.2014)

16. Катерина Байндл (Козлова) (дебют 06.04.2015)

17. Даяна Ястремська (дебют 16.07.2018)

18. Марта Костюк (дебют 09.11.2020)

19. Ангеліна Калініна (дебют 12.07.2021)

20. Юлія Стародубцева (дебют 07.10.2024)