Снігур обіграла Доден та вперше подолала перше коло Вімблдону

Українська тенісистка Дарія Снігур (130) здобула перемогу над француженкою Осеан Доден (79) у першому колі Вімблдона-2024.

Матч тривав 52 хвилини та завершився з рахунком 6:4, 6:0. Українка тричі подала навиліт, допустила 5 подвійних помилок та реалізувала 5 з 6 брейк-пойнтів.

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У наступному колі Снігур зіграє з латвійською тенісисткою Оленою Остапенко, яка виявилася сильнішою за австралійку Айлу Томлянович.

Зазначимо, що Дарія вперше в кар'єрі здобула перемогу в основній сітці Вімблдону та вдруге на турнірі серії Grand Slam. До цього Снігур вигравала лише в Сімони Халеп на US Open-2022.

Wimbledon — Grand Slam

Лондон, Велика Британія, трава

Призовий фонд — £50,000,000

Перше коло, 2 липня

Дарія Снігур (Україна) — Осеан Доден (Франція) 6:4, 6:2

Раніше на Вімблдоні стартували ще 6 українських тенісисток. Марта Костюк, Даяна Ястремська та Юлія Стародубцева здобули впевнені перемоги, а Леся Цуренко, Ангеліна Калініна та Катерина Байндль програли свої матчі.

Еліна Світоліна не змогла зіграти через дощ, який йде в Лондоні, її матч перенесли на завтра.