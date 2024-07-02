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Черговий невдалий старт: Байндль зазнала поразки у першому колі Вімблдону-2024

Владислав Уткін — 2 липня, 16:05
Черговий невдалий старт: Байндль зазнала поразки у першому колі Вімблдону-2024

Українська тенісистка Катерина Байндль (184) зазнала поразки від німкені Лаури Зігемунд (72) у першому колі Вімблдону-2024.

Матч тривав 1 годину 34 хвилини та завершився з рахунком 6:4, 6:1.

Українка не зробила жодного ейсу, допустила одну подвійну помилку та використала 2 з 8 брейкпойнтів.

Нагадаємо, поєдинок після завершення першого сету був призупинений через дощ. Зазначимо, що це була шоста зустріч тенісисток, відтепер рахунок у серії – 5:1 на користь Лаури.

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Перше коло, 2 липня

Лаура Зігемунд (Німеччина) — Катерина Байндль (Україна) 6:4, 6:1

Варто додати, Байндль вшосте виступала в основній сітці найпрестижнішого трав'яного турніру, але поки не здобула жодної перемоги.

Раніше на Вімблдоні стартували ще чотири українські тенісистки. Марта Костюк, Даяна Ястремська та Юлія Стародубцева здобули впевнені перемоги, а Леся Цуренко поступилася колишній росіянці Грачовій.

Зігемунд Катерина Байндл Вімблдон-2024

Зігемунд

Поєдинок Байндль на Вімблдоні-2024 був призупинений через дощ
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