Черговий невдалий старт: Байндль зазнала поразки у першому колі Вімблдону-2024

Українська тенісистка Катерина Байндль (184) зазнала поразки від німкені Лаури Зігемунд (72) у першому колі Вімблдону-2024.

Матч тривав 1 годину 34 хвилини та завершився з рахунком 6:4, 6:1.

Українка не зробила жодного ейсу, допустила одну подвійну помилку та використала 2 з 8 брейкпойнтів.

Нагадаємо, поєдинок після завершення першого сету був призупинений через дощ. Зазначимо, що це була шоста зустріч тенісисток, відтепер рахунок у серії – 5:1 на користь Лаури.

Wimbledon — Grand Slam

Лондон, Велика Британія

Трава

Призовий фонд — £50,000,000

Перше коло, 2 липня

Лаура Зігемунд (Німеччина) — Катерина Байндль (Україна) 6:4, 6:1





Варто додати, Байндль вшосте виступала в основній сітці найпрестижнішого трав'яного турніру, але поки не здобула жодної перемоги.

Раніше на Вімблдоні стартували ще чотири українські тенісистки. Марта Костюк, Даяна Ястремська та Юлія Стародубцева здобули впевнені перемоги, а Леся Цуренко поступилася колишній росіянці Грачовій.