Матч Світоліної на Вімблдоні перенесли

Українська тенісистка Еліна Світоліна (21) не зможе провести матч першого кола Вімблдона проти польки Магди Лінетт (44) 2 липня.

Про це повідомляє журналіст Хосе Моргадо.

Причиною перенесення гри стали дощі, які відбуваються в Лондоні. Світоліна проведе свій поєдинок завтра, 3 липня.

CANCELLED FOR THE DAY at #Wimbledon... for now:



Svitolina-Linette

Volynets-Carle

Golubic-Niemeier

Osorio-Davis

Frech-Haddad Maia

Krejcikova-Kudermetova



Halys-Eubanks

Karatsev-Khachanov — José Morgado (@josemorgado) July 2, 2024

Зазначимо, що чотири українки вже стартували на трав'яному Grand Slam. Катерина Байндль поступилася німкені Лаури Зігемунд. Марта Костюк, Даяна Ястремська та Юлія Стародубцева здобули впевнені перемоги, а Леся Цуренко зазнала поразки від колишньої росіянки Грачовій.

На торішньому турнірі Еліна Світоліна зупинилася за крок від титулу — українка програла у фіналі чешці Маркеті Вондроушовій.