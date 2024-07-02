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Матч Світоліної на Вімблдоні перенесли

Станіслав Лисак — 2 липня, 20:14
Матч Світоліної на Вімблдоні перенесли

Українська тенісистка Еліна Світоліна (21) не зможе провести матч першого кола Вімблдона проти польки Магди Лінетт (44) 2 липня.

Про це повідомляє журналіст Хосе Моргадо.

Причиною перенесення гри стали дощі, які відбуваються в Лондоні. Світоліна проведе свій поєдинок завтра, 3 липня.

Зазначимо, що чотири українки вже стартували на трав'яному Grand Slam. Катерина Байндль поступилася німкені Лаури Зігемунд. Марта Костюк, Даяна Ястремська та Юлія Стародубцева здобули впевнені перемоги, а Леся Цуренко зазнала поразки від колишньої росіянки Грачовій.

На торішньому турнірі Еліна Світоліна зупинилася за крок від титулу — українка програла у фіналі чешці Маркеті Вондроушовій.

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