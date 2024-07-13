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Крейчикова здолала Паоліні: огляд фіналу Вімблдона-2024

Станіслав Лисак — 13 липня, 22:35
Крейчикова здолала Паоліні: огляд фіналу Вімблдона-2024

Чеська тенісистка Барбора Крейчикова (32) здолала італійку Ясміне Паоліні (7) у фіналі Вімблдонського турніру-2024.

Огляд матчу

Wimbledon — Grand Slam
Лондон, Велика Британія, Трава
Призовий фонд — £50,000,000
Фінал, 13 липня

Барбора Крейчикова (Чехія) Ясміне Паоліні (Італія) 6:2, 2:6, 6:4
Крейчикова вдруге виграла турнір Grand Slam. Також у її трофейному доробку є перемога на Ролан Гаррос-2021. Також зазначимо, що другий рік поспіль Вімблдон виграє чеська тенісистка — минулого року тріумфувала Маркета Вондроушова.
Паоліні вдруге грала у фіналу турніру Grand Slam. Трохи більше місяця тому вона без шансів поступилася Ізі Швьонтек у вирішальному матчі Ролан Гаррос. Завдяки своєму сенсаційному прогресу Ясміне гарантовано опинитья у топ-5 рейтингу WTA.
Wimbledon Барбора Крейчикова Ясміне Паоліні Вімблдон-2024 Вімблдонський тенісний турнір

Вімблдон-2024

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