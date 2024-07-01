Цуренко зазнала поразки від француженки у першому колі Вімблдону

Українська тенісистка Леся Цуренко (59) програла француженці Варварі Грачовій (70) у першому колі Вімблдону-2024.

Поєдинок тривав 1 годину 3 хвилини та завершився з рахунком 6:3, 6:1.

У першому сеті Цуренко вела з рахунком 3:1, однак провалила другу частину партії, програвши п'ять фреймів підряд. Другий сет пройшов повністю за домінації Грачової.

Українка не зробила жодного ейсу, допустила шість подвійних помилок та використала свій єдиний брейкпойнт.

The Championships, Wimbledon — Grand Slam

Лондон, Велика Британія, Трава

Призовий фонд — £50,000,000

Перше коло, 1 липня

Варвара Грачова (Франція) — Леся Цуренко (Україна) 6:3, 6:1

Нагадаємо, нещодавно українські тенісистки встановили рекорд за кількістю представництв на Вімблдоні.

Сьогодні, свій шлях на найпрестижнішому трав'яному турнірі також розпочинають Даяна Ястремська, Марта Костюк та Юлія Стародубцева.