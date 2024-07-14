Алькарас знову переміг Джоковича в фіналі Вімблдона: огляд матчу

Іспанський тенісист Карлос Алькарас (3) переміг найтитулованішого гравця в історії Новака Джоковича у фіналі Вімблдона-2024.

Wimbledon — Grand Slam

Лондон, Велика Британія, Трава

Призовий фонд — £50,000,000

Фінал, 14 липня

Карлос Алькарас (Іспанія) — Новак Джокович (Сербія) 6:2, 6:2, 7:6(4)

Для 21-річного іспанця це четвертий титул Grand Slam і друга перемога на Вімблдоні. Минулого року у фіналі британського мейджора Алькарас також виграв Джоковича. Також у його трофейному доробку US Open-2022 та Ролан Гаррос-2024.

Також варто зазначити, що менше місяця тому Джокович переніс операцію на меніску, тож його участь у Вімблдоні взагалі була під питанням.