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Стародубцева здобула впевнену перемогу на старті Вімблдону

Игорь Чернявский — 1 липня, 21:17
Стародубцева здобула впевнену перемогу на старті Вімблдону

Українська тенісистка Юлія Стародубцева (153) здобула перемогу над бельгійкою Елісон Ван Ейтванк (254) у 1 колі Вімблдону.

Матч тривав 1 годину 17 хвилин і завершився з рахунком 6:4, 6:3.

Юлія виконала 2 ейси (в суперниці — 3), але значно краще подавала першу (81% точності). Також на рахунку 24-річної українки 16 віннерсів.

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Перше коло, 1 липня

Юлія Стародубцева (Україна) — Елісон Ван Ейтванк (Бельгія) 6:4, 6:3

У другому колі Юлія зіграє проти представниці Нової Зеландії Лули Радовчич (123). Матч відбудеться в середу, 3 липня.

Нагадаємо, раніше на Вімблдоні стартували ще три українські тенісистки. Марта Костюк і Даяна Ястремська здобули впевнені перемоги, а Леся Цуренко поступилася колишній росіянці Грачовій.

Завтра, 2 липня, на Вімблдоні стартують Еліна Світоліна, Ангеліна Калініна, Дар’я Снігур та Катерина Байндль.
Юлія Стародубцева Вімблдон-2024

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