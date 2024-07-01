Стародубцева здобула впевнену перемогу на старті Вімблдону

Українська тенісистка Юлія Стародубцева (153) здобула перемогу над бельгійкою Елісон Ван Ейтванк (254) у 1 колі Вімблдону.

Матч тривав 1 годину 17 хвилин і завершився з рахунком 6:4, 6:3.

Юлія виконала 2 ейси (в суперниці — 3), але значно краще подавала першу (81% точності). Також на рахунку 24-річної українки 16 віннерсів.

Wimbledon — Grand Slam

Лондон, Велика Британія

Трава

Призовий фонд — £50,000,000

Перше коло, 1 липня

Юлія Стародубцева (Україна) — Елісон Ван Ейтванк (Бельгія) 6:4, 6:3





У другому колі Юлія зіграє проти представниці Нової Зеландії Лули Радовчич (123). Матч відбудеться в середу, 3 липня.









Завтра, 2 липня, на Вімблдоні стартують Еліна Світоліна, Ангеліна Калініна, Дар’я Снігур та Катерина Байндль.