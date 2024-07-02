Калініна поступилася росіянці у першому колі Вімблдона
Українська тенісистка Ангеліна Калініна (47) зазнала поразки від росіянки Еліни Аванесян (77) у першому колі Вімблдона-2024.
Матч тривав 1 годину 7 хвилин та завершився з рахунком 6:2, 6:3. Українка раз подала навиліт, допустила 8 подвійних помилок та використала 2 з 8 брейк-пойнтів.
Ангеліна невдало провела цю зустріч. Лише в першому сеті вона допустила 21 невимушену помилку. Загалом за гру їх кількість сягнула 38. Зазначимо, що це була перша зустріч між тенісистками.
Wimbledon — Grand Slam
Лондон, Велика Британія, трава
Призовий фонд — £50,000,000
Перше коло, 2 липня
Нагадаємо, найкращими досягненнями 27-річної укаїнки на Вімблдоні є два виходи до 1/32 минулого та позаминулого року.
Раніше на Вімблдоні стартували ще 5 українських тенісисток. Марта Костюк, Даяна Ястремська та Юлія Стародубцева здобули впевнені перемоги, а Леся Цуренко та Катерина Байндль програли свої матчі.