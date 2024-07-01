Ястремська перемогла аргентинську тенісистку в першому колі Вімблдону

Українська тенісистка Даяна Ястремська (27) перемогла представницю Аргентини Надю Подороску (65) в першому колі Вімблдону.

Матч тривав 1 годину 36 хвилин та завершився з рахунком 6:1, 7:6(1)

Це перша перемога українки на британському "мейджорі" з 2019 року, тоді вона дійшла до 1/8 фіналу.

Перший сет був повністю за Даяною, в другому за рахунку 4:3 на користь українки суперниця отримала травму, проте змогла продовжити та зрівняти рахунок, але Ястремська зібралась із силами та змогла перемогти аргентинку.

Даяна 4 рази подала навиліт, допустила 4 подвійних помилки та використала 4 з 8 брейк-пойнтів (в Подороски 2 з 5).

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Перше коло, 1 липня

Даяна Ястремська (Україна) — Надя Подороска (Аргентина) 6:1, 7:6(1)

Далі Ястремська зустрінеться з Варварою Грачовою, яка сьогодні обіграла Лесю Цуренко.

Нагадаємо, українські тенісистки встановили рекорд за кількістю представництв на Вімблдоні.