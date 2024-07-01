Костюк перемогла представницю Словаччини в першому колі Вімблдону
Українська тенісистка Марта Костюк (19) перемогла представницю Словаччини Ребеку Шрамкову (105) в першому колі Вімблдону.
Матч тривав 1 годину 13 хвилин та завершився з рахунком 6:3, 6:2.
Костюк 4 рази подала навиліт (у суперниці 0 ейсів) не допустила жодної подвійної помилки (3 у Ребеки) та використала 2 з 11 брейк-пойнтів (в Шрамкової 0 з 1).
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Перше коло, 1 липня
Марта Костюк (Україна) — Ребека Шрамкова (Словаччина) 6:3, 6:2
Наступна суперниця Марти Костюк визначиться у матчі Дар'я Севілл — Пейтон Стернс. Колега українки Даяна Ястремська обіграла аргентинську тенісистку Надю Подороску на трав'яному турнірі.
Нагадаємо, українські тенісистки встановили рекорд за кількістю представництв на Вімблдоні.