Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Теніс

Костюк перемогла представницю Словаччини в першому колі Вімблдону

Андрій Яросименко — 1 липня, 16:10
Костюк перемогла представницю Словаччини в першому колі Вімблдону

Українська тенісистка Марта Костюк (19) перемогла представницю Словаччини Ребеку Шрамкову (105) в першому колі Вімблдону.

Матч тривав 1 годину 13 хвилин та завершився з рахунком 6:3, 6:2.

Костюк 4 рази подала навиліт (у суперниці 0 ейсів) не допустила жодної подвійної помилки (3 у Ребеки) та використала 2 з 11 брейк-пойнтів (в Шрамкової 0 з 1).

The Championships, Wimbledon — Grand Slam
Лондон, Велика Британія, Трава
Призовий фонд — £50,000,000
Перше коло, 1 липня
Марта Костюк (Україна) — Ребека Шрамкова (Словаччина) 6:3, 6:2

Наступна суперниця Марти Костюк визначиться у матчі Дар'я Севілл — Пейтон Стернс. Колега українки Даяна Ястремська обіграла аргентинську тенісистку Надю Подороску на трав'яному турнірі.

Нагадаємо, українські тенісистки встановили рекорд за кількістю представництв на Вімблдоні.

Марта Костюк Ребека Шрамкова Вімблдон-2024

Марта Костюк

Костюк, Цуренко, Ястремська та Стародубцева зіграють матчі першого кола на Вімблдоні-2024
Визначилися суперниці українських тенісисток на Вімблдоні
Історичне досягнення: на Вімблдоні вперше зіграють 8 українок
Сестри Кіченок, Костюк та Ястремська представлятимуть Україну на Олімпійських іграх-2024
Здали нерви: Костюк поступилася росіянці на старті турніру в Берліні

Останні новини