Світоліна: Хочу обігнати Гаеля, а позначки у 100 перемог можна досягти вже цього сезону

У четвер, 30 травня, українка Еліна Світоліна на головному корті спорткомплексу Ролан Гаррос відсвяткувала вихід у третє коло. Як ми й передбачали у прев'ю турніру, поєдинок із француженкою Діан Паррі вийшов менш енерговитратним, ніж стартовий – 6:4, 7:6 (7:3).

Після спільної пресконференції Еліна Світоліна в ексклюзивному порядку виділила час на флешінтерв'ю журналісту Чемпіона Ігорю Грачову.

— Еліно, перше коло на Сюзанн Ленглен, друге - на Філіпп Шатріє. Ось що означає бути одруженій з французом.

— Так-так (сміється), у нас тут зв'язки. Якщо серйозно, то насправді мені справді пощастило провести обидва поєдинки під дахом, оскільки багатьом зараз доведеться грати щодня. Своєю чергою я можу сконцентруватися на відновленні. Моє тіло надсилало мені тривожні сигнали до РГ і під час. Якщо з травмою щиколотки, яку я отримала на US Open вдалося врешті-решт впоратися, то спина поки що ниє пристойно.

— У такій ситуації другий тиждень турніру стане нагородою чи все ж таки готові до максимальних претензій?

— Не скажу, що моя межа — якась певна стадія. Звичайно, все може статися, але мій настрій незалежно від обставин – найсміливіший.

— Ви приїхали на турнір без вашої дочки Скай?

— Вона залишилася вдома з нянею та мамою Гаеля. Ми вирішили не брати її із собою цього разу. Враховуючи, мій недовгий заплив на турнірі в Римі, я рада, що могла компенсувати паузу, що виникла, таким довгим часом разом поряд зі Скай.

— Вона знає деякі українські слова?

— Її український словниковий запас, поки що поступається англійському та французькому. І ось у цьому плані нам з мамою треба наздоганяти лінгвістичну роботу, виконану батьками чоловіка.

— У ваших олімпійських планах без змін – чи плануєте влітку повернутися на корти Ролан Гаррос?

— Так, участь на Олімпіаді – одна з моїх пріоритетних цілей у сезоні.

— Ви завжди відрізнялися чіткістю у постановці завдань та їхньому виконанні. Я обожнюю різні реєстри й хочу відзначити, що після матчу з Паррі у вас 91(+1) переможний матч на мейджорах. Розумію, що найчастіше на подібні досягнення гравці особливо не звертають уваги. І все ж – чи немає у вас спокуси поповнити елітний клуб «сотниць» у цьому розрізі?

— Річ у тім, що позавчора Гаель здобув 122 перемогу на турнірах Grand Slam і став найуспішнішим тенісистом Франції за цим показником. Отже, відповідаючи на запитання, моя спокуса поширюється не тільки на тризначне число, а й на те, щоб випередити чоловіка. До речі, теоретично відкрити другу сотню перемог я можу вже цього сезону (сміється).

Ігор Грачов, для Чемпіона з Парижа