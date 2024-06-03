Світоліна перевершила 20-річний рекорд Медведєва
Доводимо у цифрах: четверте коло Світоліної та шість перемог українок – гідний підсумок ґрунтового мейджора.
У понеділок, 3 червня, у розпал другого тижня завершилася українська програма у головній дисципліні Roland Garros – одиночному розряді. Еліна Світоліна на центральному корті "Філіпп Шатріє" не змогла підібрати ключі до чвертьфіналу в матчі з майже бездоганною Єлєною Рибакіною – 4:6, 3:6.
Таким чином, найкращим показником представника України виявився вихід у четверте коло (ми були поряд з істиною, давши відповідний прогноз у прев’ю до турніру). І такий результат маємо право назвати, якщо не мегауспішним, то точно гідним.
Як відомо, півфінал (1993) та фінал (1999) – найкращі показники українців у змаганні. Орієнтир поставив легендарний Андрій Медведєв. У новому столітті далі чвертьфіналу (4х Світоліна) пройти не вдається. Проте відзначаємо, що шість українок здобули шість перемог у турнірі, а подібний результат – у топ-3 найбільш успішних.
Найбільш переможні розіграші Roland Garros за участю українців:
8 (2017) – 7 (2018, 2023) – 6 (1994, 1999, 2021, 2024).
Ще однією помітною деталлю варто зазначити, що чотири матчі за участю українок пройшли на центральних кортах – "Шатріє" (два Світоліної та один – Ястремської) та "Ленглен" (Світоліної).
Перемоги Світоліної (3), Ястремської (2) та Костюк (1 – Марта, до слова, стане першою ракеткою України наступного тижня) Чемпіон розгорнуто висвітлював, тож подивимося на них у ракурсі національних досягнень.
На РГ-2024 Світоліна перевершила черговий рекорд, який тримався понад 20 років – за кількістю перемог на ґрунтовому мейджорі, обійшовши легендарного Андрія Медведєва.
Всі українці (20), що перемагали в основі Roland Garros
- Еліна Світоліна (29 (+1)
- Андрій Медведєв (28)
- Леся Цуренко (10)
- Сергій Стаховський (7)
- Олександр Долгополов (6)
- Катерина Бондаренко (5)
- Юлія Вакуленко (4)
- Марта Костюк (4)
- Олена Бондаренко (3)
- Ангеліна Калініна (2)
- Катерина Байндль (2)
- Тетяна Перебийніс (2)
- Олена Татаркова (2)
- Юліана Федак (2)
- Вікторія Кутузова (2)
- Даяна Ястремська (2)
- Дмитро Поляков (1)
- Олена Брюховець (1)
- Ольга Савчук (1)
- Марія Коритцева (1)
Примітка. "+1" Світоліної – технічна перемога над Козловою у 1/32 фіналу РГ-2019.
Звісно ж, відзначаємо дебютні вікторії Даяни Ястремської, чия поява в реєстрі з різних причин сталася з очевидним запізненням.
20 українців здобули 114 перемог на Roland Garros (72 у жінок + 42 – у чоловіків).
Топ-українці за кількістю перемог у основі Grand Slam
- Еліна Світоліна (92 (+1)
- Андрій Медведєв (63)
- Леся Цуренко (38)
- Олександр Долгополов (34)
- Катерина Бондаренко (29)
- Олена Бондаренко (26)
- Сергій Стаховський (24)
- Марта Костюк (21)
- Даяна Ястремська (16)
- Тетяна Перебийніс (12)
- Юлія Вакуленко (12)
Ігор ГРАЧОВ, для Чемпіона з Парижу