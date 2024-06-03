Світоліна перевершила 20-річний рекорд Медведєва

Доводимо у цифрах: четверте коло Світоліної та шість перемог українок – гідний підсумок ґрунтового мейджора.

У понеділок, 3 червня, у розпал другого тижня завершилася українська програма у головній дисципліні Roland Garros – одиночному розряді. Еліна Світоліна на центральному корті "Філіпп Шатріє" не змогла підібрати ключі до чвертьфіналу в матчі з майже бездоганною Єлєною Рибакіною – 4:6, 3:6.

Таким чином, найкращим показником представника України виявився вихід у четверте коло (ми були поряд з істиною, давши відповідний прогноз у прев’ю до турніру). І такий результат маємо право назвати, якщо не мегауспішним, то точно гідним.

Як відомо, півфінал (1993) та фінал (1999) – найкращі показники українців у змаганні. Орієнтир поставив легендарний Андрій Медведєв. У новому столітті далі чвертьфіналу (4х Світоліна) пройти не вдається. Проте відзначаємо, що шість українок здобули шість перемог у турнірі, а подібний результат – у топ-3 найбільш успішних.

Найбільш переможні розіграші Roland Garros за участю українців:

8 (2017) – 7 (2018, 2023) – 6 (1994, 1999, 2021, 2024).

Ще однією помітною деталлю варто зазначити, що чотири матчі за участю українок пройшли на центральних кортах – "Шатріє" (два Світоліної та один – Ястремської) та "Ленглен" (Світоліної).

Перемоги Світоліної (3), Ястремської (2) та Костюк (1 – Марта, до слова, стане першою ракеткою України наступного тижня) Чемпіон розгорнуто висвітлював, тож подивимося на них у ракурсі національних досягнень.

На РГ-2024 Світоліна перевершила черговий рекорд, який тримався понад 20 років – за кількістю перемог на ґрунтовому мейджорі, обійшовши легендарного Андрія Медведєва.

Всі українці (20), що перемагали в основі Roland Garros

Еліна Світоліна (29 (+1)

Андрій Медведєв (28)

Леся Цуренко (10)

Сергій Стаховський (7)

Олександр Долгополов (6)

Катерина Бондаренко (5)

Юлія Вакуленко (4)

Марта Костюк (4)

Олена Бондаренко (3)

Ангеліна Калініна (2)

Катерина Байндль (2)

Тетяна Перебийніс (2)

Олена Татаркова (2)

Юліана Федак (2)

Вікторія Кутузова (2)

Даяна Ястремська (2)

Дмитро Поляков (1)

Олена Брюховець (1)

Ольга Савчук (1)

Марія Коритцева (1)

Примітка. "+1" Світоліної – технічна перемога над Козловою у 1/32 фіналу РГ-2019.

Звісно ж, відзначаємо дебютні вікторії Даяни Ястремської, чия поява в реєстрі з різних причин сталася з очевидним запізненням.

20 українців здобули 114 перемог на Roland Garros (72 у жінок + 42 – у чоловіків).

Топ-українці за кількістю перемог у основі Grand Slam

Еліна Світоліна (92 (+1) Андрій Медведєв (63) Леся Цуренко (38) Олександр Долгополов (34) Катерина Бондаренко (29) Олена Бондаренко (26) Сергій Стаховський (24) Марта Костюк (21) Даяна Ястремська (16) Тетяна Перебийніс (12) Юлія Вакуленко (12)

Ігор ГРАЧОВ, для Чемпіона з Парижу