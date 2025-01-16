Показав приклад для Еліни: Монфіс пробився до третього кола Australian Open

Французький тенісист Гаель Монфіс (41), чоловік другої ракетки України Еліни Світоліної (27), зумів вийти до третього раунду Australian Open.

В матчі другого кола 38-річний француз у трьох сетах впевнено переграв Даніеля Альтмаєра (101) з Німеччини. Матч тривав 2 години 20 хвилин і завершився з рахунком 7:5, 6:3, 7:6(3).

Монфіс 12 разів подав навиліт і припустився 8 подвійних помилок, у Альтмаєра було 4 ейси і 2 подвійних. Гаель реалізував 5 з 10 брейк-пойнтів, суперник – 3 з 5.

Australian Open-2025

Мельбурн, Австралія, хард

1/32 фіналу, чоловіки, одиночний розряд

Призовий фонд – 59,8 мільйона доларів

16 січня

Гаель Монфіс (Франція) – Даніель Альтмаєр (Німеччина) 7:5, 6:3, 7:6(3)

Ця перемога стала сьомою поспіль для Монфіса – минулого тижня він здобув титул на турнірі ATP 250 в Окленді, Нова Зеландія. Така безпрограшна серія у нього вийшла вперше з 2020-го.

У третє коло в Мельбурні Монфіс вийшов уперше з 2022-го. В наступному матчі француз зустрінеться з Тейлором Фріцем (4) або Крістіаном Гаріном (150).

Відзначимо, що Еліна Світоліна (27) сьогодні зіграє в другому колі проти американки Керолайн Доулхайд (83).