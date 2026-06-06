Коболлі – про вихід у фінал Ролан Гаррос без гри: Я ледь не розплакався

Фіналіст Ролан Гаррос у чоловічому одиночному розряді, італієць Флавіо Коболлі, прокоментував зняття перед півфінальним поєдинком свого співвітчизника та друга Маттео Арнальді.

Слова тенісиста наводить офіційний сайт АТР.

"Мені зараз важко говорити. Коли Арнальді підійшов до мене майже годину тому, я мало не розплакався. На це зовсім не очікуєш. Я готовий був грати цей матч. Коли він підійшов, мені стало дуже шкода його.

Але в той же час, звичайно, я дуже радий результату, якого досяг цього тижня. Мій тато теж підійшов до мене, і ми разом з усією командою міцно обнялися, щоб відзначити потрапляння до топ-10. Щоразу, коли я встановлення особистого рекорду в рейтингу, ми всі разом міцно обіймаємось. Ми повторили все як завжди. Зараз я одночасно і сумую, і тішуся", – сказав Коболлі.