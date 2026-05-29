Джокович програв у третьому колі Ролан Гаррос на 20 років молодшому супернику

Четверта ракетка світу 39-річний Новак Джокович, триразовий чемпіон Ролан Гаррос, поступився у третьому колі цьогорічного турніру на 20 років молодшому бразильцю Жуану Фонсеці (30).

Гра тривала 4 години 57 хвилин і завершилася з рахунком 4:6, 4:6, 6:3, 7:5, 7:5 на користь Фонсеки.

Віковому легендарному тенісисту після двох виграних перших сетів не вистачило свіжості для загальної перемоги над молодим суперником.

Roland Garros – Grand Slam

Париж, Франція, грунт

Призовий фонд: €25,940,000

Третє коло, 29 травня

Новак Джокович (Сербія) – Жуан Фонсека (Бразилія) 6:4, 6:4, 3:6, 5:7, 5:7

Суперники раніше не зустрічалися. У наступному раунді Фонсека зіграє з переможцем матчу між Каспером Руудом (16, Норвегія) та Томмі Полом (21, США).

Фонсека став першим тінейджером в історії, хто здолав Джоковича на турнірі Grand Slam і вперше вийшов в 1/8 фіналу на мейджорі.

Нагадаємо, що перша ракетка світу італієць Яннік Сіннер теж залишив Ролан Гаррос на стадії третього кола.