Українська правда
Усі розділи

Ролан Гаррос 2026

Підтримати УП
Betking
Проєкт Ролан Гаррос 2026 виходить за підтримки Betking
Чемпіон Теніс Ролан Гаррос

Джокович програв у третьому колі Ролан Гаррос на 20 років молодшому супернику

Станіслав Матусевич — 29 травня 2026, 22:05
Джокович програв у третьому колі Ролан Гаррос на 20 років молодшому супернику
Новак Джокович
Instagram Новака Джоковича

Четверта ракетка світу 39-річний Новак Джокович, триразовий чемпіон Ролан Гаррос, поступився у третьому колі цьогорічного турніру на 20 років молодшому бразильцю Жуану Фонсеці (30).

Гра тривала 4 години 57 хвилин і завершилася з рахунком 4:6, 4:6, 6:3, 7:5, 7:5 на користь Фонсеки.

Віковому легендарному тенісисту після двох виграних перших сетів не вистачило свіжості для загальної перемоги над молодим суперником.

Roland Garros Grand Slam
Париж, Франція, грунт
Призовий фонд: €25,940,000
Третє коло, 29 травня

Новак Джокович (Сербія) – Жуан Фонсека (Бразилія) 6:4, 6:4, 3:6, 5:7, 5:7

Суперники раніше не зустрічалися. У наступному раунді Фонсека зіграє з переможцем матчу між Каспером Руудом (16, Норвегія) та Томмі Полом (21, США).

Фонсека став першим тінейджером в історії, хто здолав Джоковича на турнірі Grand Slam і вперше вийшов в 1/8 фіналу на мейджорі.

Нагадаємо, що перша ракетка світу італієць Яннік Сіннер теж залишив Ролан Гаррос на стадії третього кола.

Проєкт Ролан Гаррос 2026 виходить за підтримки Betking
"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ.ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"
ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.
Новак Джокович Ролан Гаррос Жуан Фонсека

Новак Джокович

Джокович переписав історію тенісу, встановивши абсолютний рекорд турнірів серії Grand Slam
Усик назвав найкращих спортсменів в історії, виділивши українця та росіянина
Сіннер вийшов у чвертьфінал Мастерсу в Римі й повторив історичний рекорд Джоковича
Джокович програв майже вдвічі молодшому супернику в другому колі Мастерсу в Римі
Джокович не виступить на Мастерсі в Мадриді

Останні новини