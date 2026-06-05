Другий чоловічий півфінал Ролан Гаррос не відбудеться: відома причина

104 номер світового рейтингу італієць Маттео Арнальді не зможе провести свій дебютний півфінал Ролан Гаррос проти співвітчизника Флавіо Коболлі (14).

Про це повідомляє офіційний сайт АТР.

Через вірус Арнальді знявся зі змагань, тому вирішальний матч турніру проти німця Александра Звєрєва (3) зіграє Коболлі. Поєдинок відбудеться 7 червня. Тенісисти зустрічалися між собою 4 рази, тричі перемагав Звєрєв.

Востаннє на турнірах Grand Slam від участі в півфінальному матчі відмовлявся легендарний Рафаель Надаль. Це сталося на Вімблдоні-2022 через розрив м'язу живота в іспанця.

Нагадаємо, що 6 червня пройде фінальний матч Ролан Гаррос серед жінок. Росіянка Мірра Андрєєва (8) протистоятиме сенсації розіграшу 114 ракетці світу з Польщі Маї Хвалінській.