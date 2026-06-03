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Вперше з 1977 року. У півфіналах Ролан Гаррос-2026 не буде жодного переможця турніру Grand Slam

Олег Дідух — 3 червня 2026, 17:33
Вперше з 1977 року. У півфіналах Ролан Гаррос-2026 не буде жодного переможця турніру Grand Slam
Getty Images

Вперше з часів Ролан Гаррос-1977 у чоловічому та жіночому одиночному розрядах не буде жодного тенісиста, який уже вигравав турніри серії Grand Slam.

Про це повідомляє Opta.

У середу, 3 червня, визначилися усі півфіналісти Ролан Гаррос-2026 у жіночому одиночному розряді. Сенсаційна поразка Аріни Сабалєнка від Діани Шнайдер призвела до того, що у півфіналі не буде жодної чемпіонки турніру Grand Slam.

У чоловіків ще тривають чвертьфінальні матчі, проте тенісистів, які вигравали Мейджори, у сітці вже не залишилося.

Ситуації, коли ні у чоловіків, ні у жінок у півфіналі Мейджора не було жодного переможця турніру Grand Slam, не траплялося 49 років – з часів Ролан Гаррос-1977. Тоді перемогу в турнірі святкували Гільєрмо Вілас і Міма Яушовец.

Зазначимо, що у жінок у півфінал пробилася українка Марта Костюк, яка 4 червня зіграє проти Мірри Андрєєвої.

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