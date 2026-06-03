Вперше з 1977 року. У півфіналах Ролан Гаррос-2026 не буде жодного переможця турніру Grand Slam
Вперше з часів Ролан Гаррос-1977 у чоловічому та жіночому одиночному розрядах не буде жодного тенісиста, який уже вигравав турніри серії Grand Slam.
Про це повідомляє Opta.
У середу, 3 червня, визначилися усі півфіналісти Ролан Гаррос-2026 у жіночому одиночному розряді. Сенсаційна поразка Аріни Сабалєнка від Діани Шнайдер призвела до того, що у півфіналі не буде жодної чемпіонки турніру Grand Slam.
У чоловіків ще тривають чвертьфінальні матчі, проте тенісистів, які вигравали Мейджори, у сітці вже не залишилося.
Ситуації, коли ні у чоловіків, ні у жінок у півфіналі Мейджора не було жодного переможця турніру Grand Slam, не траплялося 49 років – з часів Ролан Гаррос-1977. Тоді перемогу в турнірі святкували Гільєрмо Вілас і Міма Яушовец.
Зазначимо, що у жінок у півфінал пробилася українка Марта Костюк, яка 4 червня зіграє проти Мірри Андрєєвої.