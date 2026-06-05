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Звєрєв став першим фіналістом Ролан Гаррос

Станіслав Матусевич — 5 червня 2026, 18:49
Звєрєв став першим фіналістом Ролан Гаррос
Александр Звєрєв
Getty images

Третя ракетка світу німець Александр Звєрєв переміг у півфінальному поєдинку Ролан Гаррос чеха Якуба Меншика (27) і став першим фіналістом турніру.

Гра тривала майже три години і завершилася з рахунком 7:5, 6:2, 3:6, 6:3.

Roland Garros Grand Slam
Париж, Франція, грунт
Призовий фонд: €25,940,000
Півфінал, 5 червня

Александр Звєрєв (Німеччина) – Якуб Меншик (Чехія) 7:5, 6:2, 3:6, 6:3

Суперники зустрічалися вдруге за останні півтора місяці, обидва рази німець був сильнішим. У півфіналі Звєрєв зіграє з переможцем італійського дербі між Флавіо Коболлі (14) і Маттео Арнальді (104).

Александр проведе свій четвертий фінал турнірів Grand Slam і спробує завоювати перший титул.

Нагадаємо, що у чвертьфіналі Звєрєв переміг 19-річного іспанця Рафаеля Ходара (29).

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Ролан Гаррос Якуб Меншик Александр Звєрєв

Александр Звєрєв

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