Звєрєв став першим фіналістом Ролан Гаррос
Александр Звєрєв
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Третя ракетка світу німець Александр Звєрєв переміг у півфінальному поєдинку Ролан Гаррос чеха Якуба Меншика (27) і став першим фіналістом турніру.
Гра тривала майже три години і завершилася з рахунком 7:5, 6:2, 3:6, 6:3.
Roland Garros – Grand Slam
Париж, Франція, грунт
Призовий фонд: €25,940,000
Півфінал, 5 червня
Александр Звєрєв (Німеччина) – Якуб Меншик (Чехія) 7:5, 6:2, 3:6, 6:3
Суперники зустрічалися вдруге за останні півтора місяці, обидва рази німець був сильнішим. У півфіналі Звєрєв зіграє з переможцем італійського дербі між Флавіо Коболлі (14) і Маттео Арнальді (104).
Александр проведе свій четвертий фінал турнірів Grand Slam і спробує завоювати перший титул.
Нагадаємо, що у чвертьфіналі Звєрєв переміг 19-річного іспанця Рафаеля Ходара (29).
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