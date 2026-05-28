Ролан Гаррос 2026

Перша ракетка світу і головний фаворит Ролан Гаррос програв у другому колі з рахунку 6:3, 6:2, 5:1

Станіслав Матусевич — 28 травня 2026, 16:52
Яннік Сіннер
Лідер світового рейтингу Яннік Сіннер з Італії дивним чином програв матч другого кола Ролан Гаррос проти аргентинця Хуана Мануеля Черундоло (56).

Гра тривала 3 години 31 хвилину і завершилася з рахунком 6:3, 6:2, 5:7, 1:6, 1:6.

За повної домінації фаворита у третьому сеті (5:1), коли йому залишалося для загальної перемоги взяти лише один гейм, Яннік став відчувати сильні судоми в лівій частині тіла. Посеред сьомого гейму він викликав на корт лікаря, однак це не допомогло.

Сіннер дуже важко пересувався кортом і Черундоло сповна цим скористався, обігравши головного фаворита змагань.

Roland Garros Grand Slam
Париж, Франція, грунт
Призовий фонд: €25,940,000
Друге коло, 28 травня

Яннік Сіннер (Італія) – Хуан Мануель Черундоло (Аргентина) 6:3, 6:2, 5:7, 1:6, 1:6

Суперники зустрічалися вдруге, в кожного по одній перемозі. У наступному раунді Черундоло зіграє з переможцем матчу між Мартіном Ландалусе (69, Іспанія) та Вітом Копржівою (66, Чехія).

Неймовірна серія Сіннера з 30 перемог поспіль в АТР-турі перервалася максимально неприємним для нього чином.

Нагадаємо, що головний конкурент Сіннера за останні роки, іспанець Карлос Алькарас пропускає Ролан Гаррос через травму зап'ястя.

