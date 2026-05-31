Костюк: Перемогти 4-разову чемпіонку Ролан Гаррос – це щось неймовірне

Українська тенісистка Марта Костюк (15) прокоментувала перемогу над Ігою Швьонтек (3) у четвертому раунді Ролан Гаррос-2026.

"Я досі шокована. Перемогти такого неймовірного гравця, який 4 рази брав тут титул – це щось неймовірне. Тим більше, що я до цього 4 рази програвала їй та ніколи на брала навіть одного сету. Це неймовірно, я досі не можу повірити.

Що робить мене такою сильною на грунті цього року? Я дала собі більше простору для того, щоби творити та кидати виклик своїм суперницям. І головне – що я намагаюся отримувати насолоду. Сьогодні вранці я прокинулася з думкою "який неймовірний день на мене чекає". Грати на корті Філіппа Шатріє проти Іги – чого ще можна було хотіти?

Я хочу продовжувати насолоджуватися, не думати про перемоги чи поразки. Я граю теніс не для того, щоби перемагати, а тому, що я люблю його. Я хочу відчувати зв'язок із уболівальниками, відчувати цю енергію, яка йде з трибун, та робити людей щасливими", – заявила українка у післяматчевому коментарі на корті.