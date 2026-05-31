Одна з найзнаковіших перемог у кар'єрі: огляд матчу Костюк – Швьонтек на Ролан Гаррос

Станіслав Матусевич — 31 травня 2026, 14:51
Марта Костюк
Getty Images

Марта Костюк (15) вперше в кар'єрі вийшла у чвертьфінал Ролан Гаррос, обігравши в матчі 1/8 фіналу третю ракетку світу і головну фаворитку до старту турніру, польку Ігу Швьонтек. Гра тривала 1 годину 38 хвилин й завершилася з рахунком 7:5, 6:1.

Огляд матчу

Roland Garros Grand Slam
Париж, Франція, грунт
Призовий фонд: €25,940,000
1/8 фіналу, 31 травня

Марта Костюк (Україна) – Іга Швьонтек (Польща) 7:5, 6:1

Суперниці зустрічалися вчетверте, українка вперше перемогла. У чвертьфіналі змагань Костюк зіграє проти сильнішої в матчі між Еліною Світоліною (7, Україна) та Беліндою Бенчич (11, Швейцарія). Гра першої ракетки України відбудеться одразу після матчу Марти.

Костюк уперше в кар'єрі вийшла у чвертьфінал Ролан Гаррос, раніше її рекордом була стадія 1/8 фіналу.

Переможна серія Костюк на грунті продовжилася до 16 матчів поспіль.

Нагадаємо, що в першому колі змагань Костюк впевнено обіграла іспанку Оксану Селехметьєву (89), в другому раунді впоралася з американкою Кеті Волинець (108), а в третьому розібралася зі швейцаркою Вікторією Голубич (82).

