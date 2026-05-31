Кіченок вилетіла з парного розряду Ролан Гаррос від перших сіяних

Українська тенісистка Надія Кіченок припинила боротьбу в парному розряді Ролан Гаррос-2026.

У матчі 1/8 фіналу українка в парі з японкою Макото Ніномією в двох сетах програла першому сіяному чесько-американському дуету Катерина Синякова/Тейлор Таунсенд. Матч тривав 1 година та 13 хвилин.

Roland Garros – Grand Slam

Париж, Франція, грунт

Призовий фонд: €25,940,000

1/8 фіналу парного розряду, 31 травня

Катерина Синякова (Чехія)/Тейлор Таунсенд (США) – Надія Кіченок (Україна)/Макото Ніномія (США) – 6:4, 6:2

Напередодні в другому раунді Кіченок і Ніномія в трьох сетах обіграли дует Ері Ходзумі (Японія)/У Фансень (Тайвань). У чвертьфіналі Синякова та Таунсенд зіграють з переможцями матчу Тереза Міхалкова (Словаччина)/Олівія Ніколлз (Великобританія) – Магалі Кемпен (Бельгія)/Андрея Клепач (Словенія).