Костюк повторила неймовірне досягнення Енен за кількістю перемог поспіль на грунті

Станіслав Матусевич — 31 травня 2026, 14:27
Марта Костюк
Марта Костюк (15) своїм успіхом над полькою Ігою Швьонтек (3) досягла позначки в 16 поспіль перемог на грунті в одному сезоні, знаходячись поза межами топ-10 світового рейтингу. З моменту початку публікації рейтингу WTA у 1975 році таким результатом могла похвалитися тільки видатна бельгійка Жустін Енен у 2005-му.

Про це повідомляє статистичний портал OptaAce.

Костюк послідовно здобула одну перемогу в Кубку Біллі Джин Кінг, 5 – на турнірі WTA 250 у Руані, 6 – на "тисячнику" в Мадриді і 4 – на Ролан Гаррос.

Нагадаємо, що в першому колі паризького мейджору Костюк впевнено обіграла іспанку Оксану Селехметьєву (89), в другому раунді впоралася з американкою Кеті Волинець (108), а в третьому розібралася зі швейцаркою Вікторією Голубич (82).

