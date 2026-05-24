Три перемоги в трьох матчах і приємна сенсація: підсумки першого дня Ролан Гаррос для українок

У перший змагальний день Ролан Гаррос матчі стартового кола зіграли три українські тенісистки: Марта Костюк, Юлія Стародубцева та Дар'я Снігур. Дві наші гравчині впевнено розібралися з колишньою та нинішньою представницями Росії. А третя взагалі створила приємний сюрприз.

Першою на корт вийшла друга ракетка України та одна з фавориток турніру Марта Костюк. Суперницею 23-річної киянки була ексросіянка, а нині представниця Іспанії Оксана Селехметьєва.

Попри певну нервовість, Костюк реалізувала велику різницю в класі, без проблем перемогла у двох сетах та крокує далі. Рахунок поєдинку – 6:2, 6:3.

Марта Костюк Jimmie48 Photography

Після матчу українка зі сльозами на очах зазначила, що ця гра стала однією з найважчих у її кар'єрі через ракетний обстріл її рідного Києва.

"Я неймовірно пишаюся собою. Гадаю, це був один із найважчих матчів у моїй кар'єрі... Сьогодні вранці за 100 метрів від будинку моїх батьків ракета зруйнувала будівлю, і це був дуже важкий ранок для мене", – зокрема сказала Марта після перемоги.

Суперницею Костюк у другому колі стане американка, народжена в сім'ї українських емігрантів, Кеті Волинець.

Наступною в боротьбу вступила Юлія Стародубцева. І також досить легко перемогла свою суперницю. У двох сетах змушена була капітулювати безпрапорна Анна Блінкова – 6:3, 6:1.

Варто відзначити, що, повівши в першому сеті 5:0, Стародубцева подавала на сет, проте не змогла вперше для себе в основі Grand Slam оформити "бублик".

Юлія Стародубцева Getty images

Опоненткою Юлії в другому колі може стати друга ракетка світу з Казахстану Єлена Рибакіна, якщо 25 травня обіграє у своєму стартовому матчі Ролан Гаррос словенку Вероніку Ер'явець.

Від 24-річної Дар'ї Снігур не чекали на Ролан Гаррос особливих успіхів, адже на грунті вона виступати не любить і ніколи раніше не грала в основній сітці паризького мейджору. Киянка шість разів не могла пройти кваліфікацію цього турніру Grand Slam.

Суперниця Снігур дісталася серйозна: 21 ракетка світу з Данії Клара Таусон. Відверто кажучи, данка була близька до перемоги, ведучи 6:3, 5:4 та подаючи на матч.

Однак тут Дар'я зібралася, взяла подачу Таусон під нуль, в боротьбі забрала ще два гейми й зрівняла рахунок за сетами. А у третій партії не дала жодних шансів деморалізованій опонентці. 3:6, 7:5, 6:2 – дебют в основній сітці Ролан Гаррос для Снігур перетворився на тріумф. У наступному колі змагань вона зіграє проти американки Пейтон Стернс.

Дар'я Снігур Denys Didkivskyi

25 травня у боротьбу на мейджорі вступлять дві українки. Наша головна надія, Еліна Світоліна, протистоятиме угорці Анні Бондар, а Даяна Ястремська спробує нав'язати боротьбу 13 ракетці світу італійці Жасмін Паоліні.