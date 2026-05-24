Світоліна і Ястремська проведуть матчі першого кола Ролан Гаррос: анонс виступів українок на 25 травня
25 травня, у другий змагальний день Ролан Гаррос, матчі першого кола в одиночному розряді зіграють дві представниці України: Даяна Ястремська (45) та Еліна Світоліна (7).
Обидві українські тенісистки проведуть свої поєдинки в ранковій сесії на центральних кортах.
Суперницею Світоліної стане угорка Анна Бондар (58). Еліна за останній рік зіграла проти майбутньої опонентки чотири поєдинки, зокрема три – на турнірах Grand Slam. Кожна з тенісисток перемогла по два рази. Місяць тому, на грунтовому "тисячнику" в Мадриді сильнішою виявилася Бондар.
Ястремська поміряється силами з ексчетвертою ракеткою світу італійкою Жасмін Паоліні (13). У семи попередніх зустрічах українка лише раз перемагала свою суперницю. Правда, востаннє вони грали між собою в липні 2023 року.
В Україні трансляцію матчів із українськими коментарями можна буде переглянути на платформі MEGOGO, а також через інших офіційних мовників каналів Eurosport.
Нагадаємо, що напередодні у друге коло Ролан Гаррос вийшли українки Марта Костюк (15) та Юлія Стародубцева (54).