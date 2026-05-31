Експерша ракетка світу – про тріумф Костюк над Швьонтек на Ролан Гаррос: Вона має емоційну стійкість

Колишня перша ракетка світу Кріс Еверт висловилася про феноменальну перемогу Марти Костюк, яка в 1/8 фіналу вибила з Ролан Гаррос Ігу Швьонтек.

Переможниця 18-ти турнірів Grand Slam відзначила, що переможна серія української тенісистки триває, що збільшує її впевненість у власних силах.

"У Марти універсальна гра для будь-якого покриття. Неможливо скористатися тим, що вона припускається помилок чи погано грає біля сітки – цього просто немає. Вона все робить добре й має повноцінний арсенал на будь-якому покритті, а не лише на ґрунті. Вона має емоційну стійкість і тенісний інтелект, які поєднують усе це в єдине ціле", – заявила Еверт.

Екстенісистка додала, що Швьонтек потрібно зробити роботу над помилками. На думку Еверт, трохи зарано думати про те, що гра Іги кардинально зміниться одразу після появи нового тренерського штабу, адже минуло зовсім небагато часу.

За її словами, польській тенісистці потрібно проаналізувати свою гру та визначитися із стилем, який вона хоче показувати на корті. Кріс зазначила. що варто спростити деякі моменти, але водночас спробувати позбутися невимушених помилок, покращити подачу та гру біля сітки.

"У турнірі залишилося чимало чудових гравчинь, але нічого не можна сприймати як належне. Той факт, що вибули сіяні тенісистки, свідчить про глибину конкуренції, а суперниці більше не відчувають страху перед фаворитками", – Еверт.

У чвертьфіналі Костюк зустрінеться з першою ракеткою України Еліною Світоліною. 23-річна киянка вже прокоментувала майбутню зустріч із землячкою.

Цікаво, що вперше в історії дві українки зустрінуться у чвертьфіналі турніру Grand Slam.

Нагадаємо, що Еліна в 1/8 фіналу пройшла представницю Швейцарії Белінду Бенчич.