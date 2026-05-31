Срібний призер Олімпіади висловився про сенсацію від Костюк на Ролан Гаррос: Це був видатний виступ

Софія Кулай — 31 травня 2026, 21:26
Срібний медаліст Олімпійських ігор-1996 Тім Генман поділився думкою щодо сенсаційної перемоги Марти Костюк над третьою ракеткою світу Ігою Швьонтек.

В 1/8 фіналу Ролан Гаррос-2026 українська тенісистка у двох сетах "закрила" польську суперницю.

За словами Генмана, Швьонтек запізно зрозуміла, що дійсно працює у її грі, а що ні. Тому усе зводилося до невимушених помилок.

"Йшлося про те, щоб просто не помилятися. Швьонтек припустилася 40 невимушених помилок і виконала лише 30 ударів навиліт – це величезна різниця. Вона жодного разу не змінила тактику, не намагалася варіювати гру чи змушувати суперницю саму заробляти віннери. Після програного першого сета ситуація почала стрімко погіршуватися. Поразка 5:7, 1:6 є надзвичайно розчаровуючою для тенісистки, яка досягла тут такого великого успіху.

У неї є всі можливості грати інакше, якщо вона зможе мислити достатньо чітко, адже вона вміє поєднувати стабільність і варіативність. Але знову і знову вона намагалася завершити розіграш вирішальним ударом, що призводило до невимушених помилок", – сказав Тім.

Колишній тенісист окремо висловився про переможницю протистояння. Генман запевнив, що українка провела матч на дуже високому рівні та продемонструвала упевненість у найважливішому моменті.

"Вона чудово відчуває, коли потрібно йти вперед і діяти агресивно. Марта майже не припускалася невимушених помилок, а після виграного першого сета зрозуміла, що суперниця перебуває під серйозним тиском. Другу партію вона провела просто блискуче. Це був видатний виступ", – зазначив медаліст Олімпіади в Атланті.

Також про цю дуель 1/8 фіналу висловилася колишня перша ракетка світу Кріс Еверт.

У чвертьфінальному раунді Костюк зустрінеться зі своєю землячкою Еліною Світоліною, яка пройшла швейцарку Белінду Бенчич. Очна зустріч двох українок відбудеться 2 червня.

Цікаво, що вперше в історії дві українки зустрінуться у чвертьфіналі турніру Grand Slam.

Додамо, що переглядати матчі Ролан Гаррос можна на Eurosport та НBO Max.

