Це був дуже важкий ранок для мене, – Костюк розплакалась після перемоги на Ролан Гаррос

Марта Костюк не стримала сліз після перемоги над іспанкою Оксаною Селехметьєвою у першому колі Ролан Гаррос. Спортсменка у флешінтерв'ю після зустрічі емоційно розповіла про нічний обстріл Києва. Російська ракета влучила неподалік від будинку батьків Марти.

Слова Костюк наводить Великий теніс України.

"Я неймовірно пишаюся собою. Гадаю, це був один із найважчих матчів у моїй кар'єрі... Сьогодні вранці за 100 метрів від будинку моїх батьків ракета зруйнувала будівлю, і це був дуже важкий ранок для мене.

Я не знала, як цей матч складеться для мене, не знала, як я з цим впораюся. Частину ранку я просто плакала, і я не хочу сьогодні говорити про себе.

Я, звісно, дуже рада, що пройшла до другого раунду, але всі мої думки і все моє серце сьогодні з народом України. Дуже дякую, що прийшли. Слава Україні!", – в сльозах сказала Марта.