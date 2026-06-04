Костюк і Світоліна заробили на двох більше мільйона євро: визначилися призові українок за Ролан Гаррос

Визначилися суми призових, які заробили українські тенісистки на Ролан Гаррос-2026.

Найдалі з українок пройшла Марта Костюк. Киянка вперше в кар'єрі зіграла у півфіналі турніру Grand Slam і заробила за свій виступ €750,000.

Перша ракетка України Еліна Світоліна поступилася у чвертьфіналі якраз Костюк. Призові одеситки складуть €470,000.

До третього кола дісталися дебютантка паризького мейджору Олександра Олійникова та Юлія Стародубцева. Олійникова до того ж поступилася на старті парного розряду й сумарно отримає €196,500. Стародубцева у змаганнях дуетів вийшла у друге коло, тож її загалний гонорар складає €201,500.

Дар'я Снігур уперше зіграла в основній сітці Ролан Гаррос, дійшла до другого кола змагань і заробила €130,000.

Ангеліна Калініна та Даяна Ястремська не зуміли подолати стартовий раунд Ролан Гаррос в одиночці. Тенісистки виступали в одному дуеті в парному розряді, де пробилися у третє коло. Ангеліна та Даяна отримають по €109,500.

Троє наших спортсменів не зуміли подолати кваліфікацію в Парижі. Катаріна Завацька зупинилася в її фіналі (€48,000), Віталій Сачко – у півфіналі (€33,000), Вероніка Подрез – у чвертьфіналі (€24,000).

Зазначимо, що всі суми вказано без урахування сплати податків на призові.

Нагадаємо, що за титул на турнірі в Мадриді у травні Марта Костюк заробила найбільші призові в кар'єрі – понад мільйон євро.