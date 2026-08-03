Визначилися суперниці Світоліної та Костюк у другому колі "тисячника" в Торонто
Визначилися суперниці по другому колу українок Еліни Світоліної (10) і Марти Костюк (11) на турнірі серії WTA 1000 в Торонто.
Світоліна зіграє проти іспанської тенісистки Джессіки Бузас Манейро (59), яка перемогла канадську володарку вайлд-кард Аріану Арсено (407) із рахунком 6:2, 6:4.
А ось інша господарка зі спеціальним запрошенням, Кетрін Себов (231) виявилася сильнішою за японку Аої Іто (235) – 6:3, 6:4 – і в другому раунді протистоятиме Костюк.
Джессіка Бузас Манейро (Іспанія) – Аріана Арсено (Канада) 6:2, 6:4
Кетрін Себов (Канада) – Аої Іто (Японія) 6:3, 6:4
Світоліна і Бузас Манейро грали між собою тричі, українка не віддала суперниці жодного сету.
Костюк у єдиному очному поєдинку, датованому ще 2021 роком, легко розібралася з Себов.
Нагадаємо, що з прев'ю до турніру в Торонто можна ознайомитися на сайті Чемпіон.