Визначилися суперниці Світоліної та Костюк у другому колі "тисячника" в Торонто

Визначилися суперниці по другому колу українок Еліни Світоліної (10) і Марти Костюк (11) на турнірі серії WTA 1000 в Торонто.

Світоліна зіграє проти іспанської тенісистки Джессіки Бузас Манейро (59), яка перемогла канадську володарку вайлд-кард Аріану Арсено (407) із рахунком 6:2, 6:4.

А ось інша господарка зі спеціальним запрошенням, Кетрін Себов (231) виявилася сильнішою за японку Аої Іто (235) – 6:3, 6:4 – і в другому раунді протистоятиме Костюк.

National Bank Open presented by Rogers – WTA 1000

Торонто, Канада, хард

Призовий фонд: $7,433,076

Перше коло, 2 серпня

Джессіка Бузас Манейро (Іспанія) – Аріана Арсено (Канада) 6:2, 6:4

Кетрін Себов (Канада) – Аої Іто (Японія) 6:3, 6:4

Світоліна і Бузас Манейро грали між собою тричі, українка не віддала суперниці жодного сету.

Костюк у єдиному очному поєдинку, датованому ще 2021 роком, легко розібралася з Себов.

Нагадаємо, що з прев'ю до турніру в Торонто можна ознайомитися на сайті Чемпіон.