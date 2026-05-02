Мільйон за перемогу: Костюк заробила у Мадриді найбільшу суму в професійній кар'єрі

Станіслав Матусевич — 2 травня 2026, 19:56
Марта Костюк
Denys Didkivskyi

Визначилися суми призових, які заробили українські тенісистки на турнірі серії WTA 1000 в Мадриді.

Марта Костюк вперше в кар'єрі стала чемпіонкою змагань цієї категорії. Це принесло другій ракетці України €1,007,165 призових і є найбільшою сумою, заробленою Мартою за один турнір в одиночному розряді.

До вказаної цифри треба додати €8,530 за поразку в першому колі у парах. Таким чином, загальний гонорар Костюк у Мадриді складає €1,015,695.

Ангеліна Калініна дійшла у столиці Іспанії до третього кола. За цей результат тенісистка отримає €54,110.

Еліна Світоліна, Юлія Стародубцева та Дар'я Снігур завершили боротьбу в другому раунді змагань. Кожна з них заробила по €31,585.

Даяна Ястремська та Олександра Олійникова програли вже у стартових матчах турніру. Їхній доробок становить по €21,285.

Зазначимо, що всі суми вказано без урахування сплати податків на призові.

