Можливо, вона зараз грає в найкращий теніс у своїй кар'єрі: експерша ракетка світу – про вихід Світоліної у півфінал Australian Open

Колишня перша ракетка світу американець Енді Роддік у своєму подкасті Served поділився думками про розгромну перемогу Еліни Світоліної над його землячкою Коко Гофф у чвертьфінальному матчі Відкритого чемпіонату Австралії, висловивши думку, що наразі українка грає у свій найкращий теніс в кар'єрі.

Його слова наводить BTU.

"Результат мене, чесно кажучи, не здивував – він не шокуючий. Але ось рахунок... Знаєте, Світоліна зараз грає чудово. У неї була відмінна перемога перед цим матчем, вона просто "розібрала" Андрєєву – і саме після тієї зустрічі у мене змінилася думка про неї. Але обіграти Коко 6:1, 6:2 на турнірі Grand Slam – це вже повністю односторонній матч. Скажу ось що про Світоліну: її ніколи не називали однією з кращих за пересуванням на корті. Якби ви попросили назвати топ-5 найшвидших гравців туру, я не впевнений, що її ім'я взагалі коли-небудь звучало б у цій розмові. І точно так само ніхто ніколи не говорив: "О, вона просто розриває суперниць потужністю ударів". Вона завжди була дуже надійною, збалансованою тенісисткою", – зазначив Роддік.

Водночас він наголосив, що наразі, на його погляд, Еліна рухається, мабуть, краще, ніж будь-коли, і зараз вона в найкращій фізічний формі за всю свою кар'єру.

"Вона дійсно відмінно виходить з кутів корту і повертається в розіграш. А на прийомі другої подачі вона заходила на метр всередину корту. І там не було ніякої загадки, що відбудеться далі: вона потужно грала першим ударом по форхенду Коко – і потім знову і знову направляла м'яч туди ж, створюючи величезний тиск і швидкість. По суті, вона просто розкрила цю зону. Вона практично не дала Коко грати. Так що, чесно кажучи, ризикну сказати, а я не люблю кидатися гучними словами, але, можливо, Світоліна зараз грає в найкращий теніс у своїй кар'єрі. І якщо подивитися на її шлях: вона ж була третьою ракеткою світу, виграла безліч турнірів серії WTA 1000, потім народила дитину – Скай, після чого повернулася, дійшла до півфіналу Вімблдону, а тепер це її перший в кар'єрі півфінал Australian Open. Це неймовірно", – підкреслив Роддік.

Нагадаємо, що раніше чвертьфінальний поєдинок Australian Open проти Світоліної оцінила її суперниця, Коко Гофф.

Нагадаємо, що Еліна Світоліна стала єдиною представницею України, яка змогла подолати перше коло Australian Open в жіночому одиночному розряді, обігравши іспанку Крістіну Букшу (51). У другому раунді змагань українка пройшла польку Лінду Клімовічову (134).

У третьому колі Світоліна розібралася з росіянкою Діаною Шнайдер (22), а в 1/8 фіналу перемогла її співвітчизницю Мірру Андрєєву (7). У півфіналі вона зустрінеться з "нейтральною" Аріною Сабалєнка. У попередніх шести матчах проти білоруски українка здобула одну перемогу.