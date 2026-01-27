Гофф – про поразку від Світоліної у чвертьфіналі Australian Open: Еліна сьогодні зіграла дуже добре

Американська тенісистка Коко Гофф прокоментувала свою поразку від першої ракетки України Еліни Світоліної у чвертьфінальному поєдинку Australian Open.

Слова Гофф наводить Великий теніс України.

"Еліна сьогодні зіграла дуже добре. І, на жаль, зазвичай, коли суперниці підвищують рівень гри, я можу підвищити й свій. Сьогодні ж у мене цього не вийшло. Тож мені потрібно розібратися, як зробити так, щоб цього не повторювалося", – сказала американка з приводу своєї невдачі.

Гофф пояснила причину перетяжки струн на кількох ракетках у перерві між першим та другим сетами.

"Я грала з тією натяжкою, яку зазвичай використовую. Просто сьогодні було трохи дивно, бо я дізналась, що дах буде закритий трохи пізніше. Я припускала, що його закриють, але ніколи не знаєш напевно. Я ще не грала з закритим дахом, тому не знала, як це буде. М'яч здавався повільнішим. Я здебільшого грала вдень, із відкритим дахом і в спекотних умовах, тому відчула, що, можливо, потрібно зменшити натяг. Але це не був прорахунок. І я не думаю, що це причина моєї поразки сьогодні".

Коко довелося окремо пояснити свій нервовий зрив із знищенням власної ракетки у підтрибунному приміщенні.

"Я намагалася піти туди, де немає камер. Але вони всюди. У мене взагалі є певні питання до трансляцій. Я вважаю, що деякі моменти не обов'язково показувати. Я ламала ракетку у чвертьфіналі або в четвертому колі Ролан Гаррос, здається, і тоді сказала собі, що більше ніколи не робитиму цього на корті, бо не вважаю це гарним прикладом. Але я намагалась зробити це поза трансляцією, і все одно це показали".

Нагадаємо, що на Australian Open визначилася перша півфінальна пара в одиночному жіночому розряді. Вперше у кар'єрі до цієї стадії австралійського мейджору пробилася Еліна Світоліна.