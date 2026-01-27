Світоліна продовжила серію успіхів: визначилися перші півфіналістки Australian Open

На Australian Open визначилася перша півфінальна пара в жіночому одиночному розряді. Українка Еліна Світоліна (12) зіграє проти "нейтральної" першої ракетки світу Аріни Сабалєнки.

Світоліна у чвертьфінальному матчі не залишила жодних шансів Коко Гофф (3, США) – 6:1, 6:2. 31-річна українка вперше у кар'єрі вийшла у півфінал австралійського мейджору й побореться за дебютний фінал турнірів Grand Slam.

Сабалєнка так само легко обіграла 18-річну американку Іву Йович (27) з рахунком 6:3, 6:0. Молода суперниця не зуміла чинити гідного опору головній фаворитці турніру. Білоруска ставала переможницею Australian Open у 2023-24 роках, а минулого сезону грала у фіналі.

Світоліна і Сабалєнка зустрічалися між собою 6 разів, і п'ять перемог здобула "нейтралка". Півфінальний поєдинок Australian Open 2026 між ними відбудеться 29 січня, час початку визначиться пізніше.

Нагадаємо, що Еліна Світоліна стала єдиною представницею України, яка змогла подолати перше коло Australian Open в жіночому одиночному розряді, обігравши іспанку Крістіну Букшу (51). У другому раунді змагань українка пройшла польку Лінду Клімовічову (134).

У третьому колі Світоліна розібралася з росіянкою Діаною Шнайдер (22), а в 1/8 фіналу перемогла її співвітчизницю Мірру Андрєєву (7).