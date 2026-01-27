Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Теніс

Світоліна продовжила серію успіхів: визначилися перші півфіналістки Australian Open

Станіслав Матусевич — 27 січня 2026, 12:35
Світоліна продовжила серію успіхів: визначилися перші півфіналістки Australian Open
Еліна Світоліна
Getty images

На Australian Open визначилася перша півфінальна пара в жіночому одиночному розряді. Українка Еліна Світоліна (12) зіграє проти "нейтральної" першої ракетки світу Аріни Сабалєнки.

Світоліна у чвертьфінальному матчі не залишила жодних шансів Коко Гофф (3, США) – 6:1, 6:2. 31-річна українка вперше у кар'єрі вийшла у півфінал австралійського мейджору й побореться за дебютний фінал турнірів Grand Slam.

Сабалєнка так само легко обіграла 18-річну американку Іву Йович (27) з рахунком 6:3, 6:0. Молода суперниця не зуміла чинити гідного опору головній фаворитці турніру. Білоруска ставала переможницею Australian Open у 2023-24 роках, а минулого сезону грала у фіналі.

Світоліна і Сабалєнка зустрічалися між собою 6 разів, і п'ять перемог здобула "нейтралка". Півфінальний поєдинок Australian Open 2026 між ними відбудеться 29 січня, час початку визначиться пізніше.

Нагадаємо, що Еліна Світоліна стала єдиною представницею України, яка змогла подолати перше коло Australian Open в жіночому одиночному розряді, обігравши іспанку Крістіну Букшу (51). У другому раунді змагань українка пройшла польку Лінду Клімовічову (134).

У третьому колі Світоліна розібралася з росіянкою Діаною Шнайдер (22), а в 1/8 фіналу перемогла її співвітчизницю Мірру Андрєєву (7).

Australian Open Еліна Світоліна Аріна Сабалєнка

Еліна Світоліна

Розгром третьої ракетки світу: огляд чвертьфіналу Світоліна – Гофф на Australian Open
Гофф розтрощила свою ракетку після поразки від Світоліної на Australian Open
Світоліна: Завжди мріяла повернутися в першу десятку рейтингу
Світоліна розгромила третю ракетку світу і вперше в кар'єрі вийшла у півфінал Australian Open
Світоліна – Гофф: досвід проти молодості. Анонс чвертьфіналу Australian Open

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік