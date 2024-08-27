Байндль поступилась Коччаретто у першому колі US Open-2024
Українська тенісистка Катерина Байндль (329) поступилась представниці Італії Елізабетті Коччаретто (65) у першому колі US Open-2024.
Матч тривав 1 годину 7 хвилин та завершився з рахунком 6:3, 6:0. Українка жодного разу не подала навиліт, допустила 4 подвійні помилки та використала 1 із 4 брейк-пойнтів.
У суперниці 2 ейси, 1 подвійна помилка та 5 використаних брейк-пойнтів із 7. Зазначимо, що це перша зустріч між тенісистками.
Найкращим результатом для 30-річної українки на цьому турнірі є вихід у друге коло у 2017 році.
Елізабетта Коччаретто (Італія) — Катерина Байндль (Україна) 6:3, 6:0
Також у першому колі програли Даяна Ястремська, Леся Цуренко та Юлія Стародубцева.
А ось Еліна Світоліна з перемоги стартувала на цьому турнірі, та у другому колі зіграє проти Ангеліни Калініної, яка також виграла свій матч. У друге коло вийшла і перша ракетка України Марта Костюк.