Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Теніс

Байндль поступилась Коччаретто у першому колі US Open-2024

Микола Дендак — 27 серпня, 22:13
Байндль поступилась Коччаретто у першому колі US Open-2024
Катерина Байндль
Getty Images

Українська тенісистка Катерина Байндль (329) поступилась представниці Італії Елізабетті Коччаретто (65) у першому колі US Open-2024.

Матч тривав 1 годину 7 хвилин та завершився з рахунком 6:3, 6:0. Українка жодного разу не подала навиліт, допустила 4 подвійні помилки та використала 1 із 4 брейк-пойнтів.

У суперниці 2 ейси, 1 подвійна помилка та 5 використаних брейк-пойнтів із 7. Зазначимо, що це перша зустріч між тенісистками.

Найкращим результатом для 30-річної українки на цьому турнірі є вихід у друге коло у 2017 році.

US Open — Grand Slam
Нью-Йорк, США
Хард
Призовий фонд — 75,000,000 доларів
Перше коло, 27 серпня

Елізабетта Коччаретто (Італія) — Катерина Байндль (Україна) 6:3, 6:0

Також у першому колі програли Даяна Ястремська, Леся Цуренко та Юлія Стародубцева.

А ось Еліна Світоліна з перемоги стартувала на цьому турнірі, та у другому колі зіграє проти Ангеліни Калініної, яка також виграла свій матч. У друге коло вийшла і перша ракетка України Марта Костюк.

Grand Slam Елізабетта Коччаретто Катерина Байндль US Open-2024

Катерина Байндль

Семеро українок — в основній сітці US Open, троє з них — сіяні, але хто замахнеться на другий тиждень?
US Open 2024: чого очікувати від українських учасниць
Байндль поступилась на старті турніру в Польщі
Шість українок гарантували собі місце в основній сітці US Open-2024
Гру Світоліної на Вімблдоні перенесли, Байндль, Калініна свої матчі програли, Снігур вийшла в наступне коло

Останні новини