Байндль поступилась Коччаретто у першому колі US Open-2024

Українська тенісистка Катерина Байндль (329) поступилась представниці Італії Елізабетті Коччаретто (65) у першому колі US Open-2024.

Матч тривав 1 годину 7 хвилин та завершився з рахунком 6:3, 6:0. Українка жодного разу не подала навиліт, допустила 4 подвійні помилки та використала 1 із 4 брейк-пойнтів.

У суперниці 2 ейси, 1 подвійна помилка та 5 використаних брейк-пойнтів із 7. Зазначимо, що це перша зустріч між тенісистками.

Найкращим результатом для 30-річної українки на цьому турнірі є вихід у друге коло у 2017 році.

US Open — Grand Slam

Нью-Йорк, США

Хард

Призовий фонд — 75,000,000 доларів

Перше коло, 27 серпня

Елізабетта Коччаретто (Італія) — Катерина Байндль (Україна) 6:3, 6:0

Також у першому колі програли Даяна Ястремська, Леся Цуренко та Юлія Стародубцева.

А ось Еліна Світоліна з перемоги стартувала на цьому турнірі, та у другому колі зіграє проти Ангеліни Калініної, яка також виграла свій матч. У друге коло вийшла і перша ракетка України Марта Костюк.