Ястремська у 3-годинному матчі програла німкені у першому колі US Open-2024

Українська тенісистка Даяна Ястремська (34) сенсаційно поступилася німкені Юле Німаєр (101) у першому колі US Open-2024.

Матч тривав 3 години 10 хвилин та завершився з рахунком 6:4, 6:7(3), 6:4. Українка подала 6 подач навиліт, допустила 9 подвійних помилок та використала 3 із 16 брейк-пойнтів.

У суперниці 7 ейсів, 13 подвійних помилок та 5 використаних брейк-пойнтів із 15. Зазначимо, що це була перша очна зустріч між тенісистками.

US Open — Grand Slam

Нью-Йорк, США

Хард

Призовий фонд — 75,000,000 доларів

Перше коло, 26 серпня

Юле Німаєр (Німеччина) — Даяна Ястремська (Україна) 6:4, 6:7(3), 6:4

Найкращий результат на Відкритому чемпіонаті США Даяна показала ще в 2019 році. Тоді українка зуміла дійти до третього кола.

Нагадаємо, напередодні українська тенісистка Еліна Світоліна з перемоги стартувала на цьому турнірі.