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Ястремська у 3-годинному матчі програла німкені у першому колі US Open-2024

Руслан Травкін — 26 серпня, 21:20
Ястремська у 3-годинному матчі програла німкені у першому колі US Open-2024
Даяна Ястремська
Getty images

Українська тенісистка Даяна Ястремська (34) сенсаційно поступилася німкені Юле Німаєр (101) у першому колі US Open-2024.

Матч тривав 3 години 10 хвилин та завершився з рахунком 6:4, 6:7(3), 6:4. Українка подала 6 подач навиліт, допустила 9 подвійних помилок та використала 3 із 16 брейк-пойнтів.

У суперниці 7 ейсів, 13 подвійних помилок та 5 використаних брейк-пойнтів із 15. Зазначимо, що це була перша очна зустріч між тенісистками.

US Open — Grand Slam
Нью-Йорк, США
Хард
Призовий фонд — 75,000,000 доларів
Перше коло, 26 серпня

Юле Німаєр (Німеччина) — Даяна Ястремська (Україна) 6:4, 6:7(3), 6:4

Найкращий результат на Відкритому чемпіонаті США Даяна показала ще в 2019 році. Тоді українка зуміла дійти до третього кола.

Нагадаємо, напередодні українська тенісистка Еліна Світоліна з перемоги стартувала на цьому турнірі.

теніс Даяна Ястремська US Open-2024

Даяна Ястремська

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