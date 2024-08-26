Ястремська у 3-годинному матчі програла німкені у першому колі US Open-2024
Даяна Ястремська
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Українська тенісистка Даяна Ястремська (34) сенсаційно поступилася німкені Юле Німаєр (101) у першому колі US Open-2024.
Матч тривав 3 години 10 хвилин та завершився з рахунком 6:4, 6:7(3), 6:4. Українка подала 6 подач навиліт, допустила 9 подвійних помилок та використала 3 із 16 брейк-пойнтів.
У суперниці 7 ейсів, 13 подвійних помилок та 5 використаних брейк-пойнтів із 15. Зазначимо, що це була перша очна зустріч між тенісистками.
US Open — Grand Slam
Нью-Йорк, США
Хард
Призовий фонд — 75,000,000 доларів
Перше коло, 26 серпня
Юле Німаєр (Німеччина) — Даяна Ястремська (Україна) 6:4, 6:7(3), 6:4
Найкращий результат на Відкритому чемпіонаті США Даяна показала ще в 2019 році. Тоді українка зуміла дійти до третього кола.
Нагадаємо, напередодні українська тенісистка Еліна Світоліна з перемоги стартувала на цьому турнірі.